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OnePlus N6 Lite vyjde již ke konci září

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Doslova jen pár týdnů od uvedení modelu OnePlus N6x se začíná rýsovat další mobilní přírůstek nesoucí označení N6 Lite. Čínský producent na něj začíná lákat...
OnePlus N6 Lite vyjde již ke konci září

OnePlus N6 Lite vyjde již ke konci září

Zdroj: OnePlus N6 Lite | Zdroj: OnePlus
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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