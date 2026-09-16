Samsung potichu odhalil Galaxy A08 s 6000mAh baterií a slíbil 6 let aktualizací. Jedna věc ale chybí a hodně to vadí

Žádná tisková konference, žádné odpočítávání. Samsung jednoduše nahrál plnohodnotné produktové stránky Galaxy A08 na své weby pro Bosnu a Hercegovinu, Srbsko i Ukrajinu, všechny se specifikacemi, fotkami a konfiguracemi, ale s poznámkou „není na prodej“. Tichý soft launch levného modelu, který na papíře vypadá lákavě: baterie 6 000 mAh, krytí IP64 a příslib až šesti generací Androidu plus šesti let bezpečnostních záplat. Jenže v kolonce konektivita marně hledáte tři písmena: NFC. A bez nich telefon v roce 2026 přijde o jednu z nejpoužívanějších funkcí, bezkontaktní placení přiložením k terminálu. Ať už v obchodě, nebo v MHD.
Co přesně Samsung na A08 nabízí
Galaxy A08 je klasický low-end Samsung s 6,7palcovým HD+ PLS LCD displejem, obnovovací frekvencí 90 Hz a osmijádrovým procesorem taktovaným na 2,2/2,0 GHz. Fotoaparát na zádech kombinuje 50Mpx hlavní snímač s 2Mpx hloubkovým, vpředu sedí 8Mpx selfie kamera. Paměťové varianty pokrývají 64, 128 i 256 GB s možností rozšíření microSD kartou až na 2 TB. Zachován zůstává i 3,5mm jack.
Hlavní posun oproti loňskému Galaxy A07 je ve dvou bodech:
- Baterie narostla z 5 000 na 6 000 mAh (typicky; minimální jmenovitá kapacita 5 830 mAh), tedy o zhruba 20 %. Při podobném displeji a výbavě to v praxi znamená pohodlný den a půl až dva dny lehčího provozu, i když Samsung žádný oficiální údaj o výdrži neuvádí.
- Odolnost se posunula z IP54 na IP64, telefon je nyní plně chráněný proti prachu, nejen částečně.
Za větší baterii a lepší krytí se platí rozměry: A08 měří 8,0 mm a váží 197 g, zatímco A07 měl 7,6 mm a 184 g. Není to dramatický rozdíl, ale v kapse ho poznáte.
Šest let podpory: slib s hvězdičkou
Samsung u A08 deklaruje až šest generací aktualizací Androidu a až šest let bezpečnostních záplat od prvního globálního uvedení. V sekci softwarové podpory je konkrétní datum: 30. září 2032. Na ultralevný 4G telefon je to nadstandardní závazek, ale není to u Samsungu premiéra. Stejný rámec měl už Galaxy A07 a firemní interim report za rok 2025 zmiňuje totožnou politiku i u Galaxy A06 5G. Samsung z dlouhé podpory v levném segmentu dělá systémový prvek, ne jednorázový marketingový tah.
Důležitá drobnost: přímo na produktové stránce Samsung uvádí, že politika aktualizací se může změnit. Slůvko „až“ před šestkou tedy není jen stylistická opatrnost, je to smluvní zadní vrátka.
Proč chybějící NFC tolik vadí
Tady se dostáváme k jádru problému. V oficiálních specifikacích A08 figuruje USB-C, GPS, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, ale NFC nikde. A bez NFC telefon jednoduše neumí to, co dnes miliony Čechů dělají několikrát denně: přiložit mobil k platebnímu terminálu. Podle oficiální nápovědy Google Wallet je NFC pro přikládané platby telefonem nezbytné. Totéž platí pro validátory v MHD.
Jediná alternativa? Chytré hodinky s Wear OS a vlastním NFC čipem, ty umí platit nezávisle na telefonu. Ale to znamená další výdaj v řádu tisíců korun, což u telefonu za nižší čtyři tisíce poněkud maří logiku levné koupě.
Samsung oficiální důvod vynechání NFC neuvádí. Jde zřejmě o vědomou úsporu výrobních nákladů a segmentaci: platební komfort si Samsung nechává jako rozlišovák pro vyšší modely. Problém je, že konkurence v téže cenové hladině NFC nabízí. Galaxy A16 LTE na Alze spadá do kategorie do 4 000 Kč a NFC má. Galaxy A16 5G ho má na oficiálním českém webu Samsungu. Redmi 14C v Datartu nabízí NFC, baterii 5 160 mAh a k tomu 120Hz displej.
Kdy a za kolik v Česku
Na hlavním webu Samsung ČR se Galaxy A08 k polovině září 2026 neobjevuje a oficiální česká cena ani datum uvedení nebyly oznámeny. První reálný ceník pochází ze Spojených arabských emirátů, kde retailer nabízí A08 za 625 AED, tedy orientačně kolem 3 550 Kč při zářijovém kurzu. Doporučená cena 659 AED vychází asi na 3 750 Kč. Česká cena se může lišit, ale řádově půjde o nižší čtyři tisíce.
Pro koho tedy A08 dává smysl? Pro člověka, který chce levný Samsung s obří výdrží, slotem na microSD, jackem a dlouhou softwarovou podporou a neřeší placení mobilem. Kdo ale telefonem platí několikrát týdně a nechce se vracet k fyzické kartě, ten by měl sáhnout jinam. V téže cenové třídě existují alternativy, které NFC mají a výdrž obětují jen mírně.
Samsung s Galaxy A08 ukazuje, že i nejlevnější telefon může dostat šestiletou podporu a baterii na dva dny. Jenže v zemi, kde bezkontaktní platby mobilem přestaly být luxusem a staly se rutinou, je absence NFC víc než drobný škrt ve specifikacích. Je to volba, která definuje, komu je telefon určen a komu ne.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman