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Samsung potichu odhalil Galaxy A08 s 6000mAh baterií a slíbil 6 let aktualizací. Jedna věc ale chybí a hodně to vadí

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Samsung zveřejnil kompletní specifikace nového Galaxy A08 na svých regionálních webech, ale telefon zatím nikde neprodává.
Android telefon Samsung Galaxy A08

Android telefon Samsung Galaxy A08

Zdroj: Samsung
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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