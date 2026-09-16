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Senior jel v protisměru po dálnici, řidiči se mu vyhnuli na poslední chvíli

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Obrovský šok zažili řidiči jedoucí po dálnici D5 na Tachovsku ve směru na Plzeň. Proti nim totiž jel osmdesátiletý senior v osobním voze. Ujel sice pouhých pět kilometrů, ohrozil však desítky motoristů. Jeden z řidičů kamionu zveřejnil záběry ze své palubní kamery. Na policejních záběrech jsou vidět i další řidiči, kteří na poslední chvíli uhýbají protijedoucí Toyotě.
Senior jel v protisměru po dálnici, řidiči se mu vyhnuli na poslední chvíli

Senior jel v protisměru po dálnici, řidiči se mu vyhnuli na poslední chvíli

Zdroj: Anh Tuan Tran, Policie ČR (redakčně upraveno)
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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