Max Dowman dal v šestnácti za Arsenal dva góly. Stejnou věc před ním dokázal jen Wayne Rooney

Mikel Arteta přesto hned po zápase řešil hlavně jedno: jak kolem svého mladíka zabrzdit očekávání. Wayne Rooney měl šestnáct let, když anglický fotbal pochopil, že Everton objevil něco mimořádného. O čtyřiadvacet let později se vedle jeho jména objevil Max Dowman.
Šestnáctiletý záložník Arsenalu vstřelil dva góly při vítězství 4:2 nad Ipswichem ve třetím kole Ligového poháru a stal se teprve druhým šestnáctiletým hráčem, který dal za klub Premier League dvě branky v jednom soutěžním utkání. Prvním byl Rooney.
To je přesně statistika, která dokáže během několika hodin vyrobit obrovské očekávání. A Arsenal to velmi dobře ví.
Dowman už dávno není tajemstvím akademie
Dowmanův vzestup nezačal v Ipswichi. V Arsenalu se o něm mluví dlouho a Mikel Arteta ho postupně zatahuje do prostředí prvního týmu. Proti Ipswichi ale přišel večer, kdy se talent přestal schovávat za slovo „potenciál“.
Dva góly v soutěžním utkání za jeden z největších klubů Anglie jsou výsledek, který už nelze vysvětlovat jen dobrými výkony za mládež. Dowman skóroval dvakrát, Arsenal postoupil a najednou se jeho jméno objevilo ve stejné statistice jako Rooneyho.
To je nádherná zpráva pro klub. Současně přesně ten druh zprávy, ze kterého může být trenérovi trochu nevolno.
Arteta nechce zastavit talent. Chce zastavit svět kolem něj
Po zápase Arteta pochopitelně Dowmana chválil. Zároveň ale zdůrazňoval potřebu mladého hráče chránit a postupovat opatrně. Není těžké pochopit proč.
Šestnáctiletý fotbalista dnes nevstoupí do velkého fotbalu stejným způsobem jako Rooney v roce 2002. Každý povedený dotek existuje během minut ve videu na sociálních sítích, statistické služby okamžitě vyrábějí historická srovnání a hráč se ještě před další snídaní může stát „novým někým“.
Rooneyho jméno přitom samo vytváří měřítko, které je pro šestnáctiletého hráče absurdní. Dowman neudělal nic špatně. Dal dva góly. Problém by nastal ve chvíli, kdy by od něj okolí začalo čekat pokračování Rooneyho kariéry.
Rooney je krásné srovnání pro statistiku. Hrozné pro předpověď
Když Rooney v šestnácti prorazil v Evertonu, následovala kariéra, kterou už dnes známe celou. Manchester United, rekordní množství gólů za Anglii, pět titulů v Premier League a Liga mistrů.
Dowman má za sebou jeden mimořádný pohárový večer. Proto je dobré držet oba příběhy odděleně. Historická statistika říká, že v šestnácti dokázali za klub Premier League skórovat dvakrát v jednom soutěžním zápase jen Rooney a Dowman. Neříká, že z Dowmana bude Rooney. A právě tuhle hranici teď musí Arsenal hlídat.
Pro Arsenal je dobrá zpráva, že ho nemusí uspěchat
Arsenal není tým, který by potřeboval šestnáctiletého hráče okamžitě postavit do základní sestavy a doufat, že ho zachrání. To je pro Dowmana možná největší výhoda.
Arteta mu může dávat minuty v pohárech, využívat vhodné momenty v lize a zároveň ho nechat pokračovat v normálním vývoji. Pokud zahraje výborně, nemusí automaticky následovat deset zápasů v základní sestavě. Je to luxus, který mladé talenty v horších klubech někdy nemají. A po večeru v Ipswichi bude právě schopnost toho luxusu využít možná důležitější než oba góly.
Max Dowman už totiž ukázal, proč ho Arsenal považuje za mimořádného. Teď přijde těžší část. Přesvědčit všechny ostatní, že šestnáctiletý fotbalista pořád nemusí nikam spěchat.
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Zdroje: ESPN – Arsenal's Max Dowman equals Wayne Rooney record with Carabao Cup double [1], The Guardian – Ipswich Town 2-4 Arsenal: Carabao Cup third round [2].