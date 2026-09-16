Olivový olej z obchodu často není olivový. Poznáte to podle 1 údaje na etiketě

V regálu stojí desítky lahví a většina lidí sáhne po té, na které svítí slovo „olivový” a přijatelná cena. Jenže právě etiketa rozhoduje, jestli domů nesete šťávu vylisovanou z oliv, nebo tovární směs, se kterou má poctivý olej z oliv společný hlavně název. Stačí přitom přečíst jediný údaj a hned víte, do které skupiny lahev patří.
„Olivový olej” na etiketě není totéž co panenský
Evropská pravidla dělí oleje z oliv do několika kategorií a rozdíly mezi nimi jsou propastné. Na špičce stojí extra panenský a panenský olej, které vznikají čistě mechanicky, tedy prostým lisováním plodů. Úplně jiný příběh je kategorie, která se na obalu jmenuje jen „olivový olej” bez dalšího přívlastku. Ta totiž podle zákona označuje směs, ve které rafinovaný olej tvoří většinu a panenský se přidává jen v menším podílu.
Rafinace znamená, že se olej čistí a upravuje chemicky a za tepla, takže přijde o velkou část chuti, vůně i cenných látek. Výsledek je pořád technicky olivový, s výběrovým olejem z první kategorie se ale srovnávat nedá. Spousta nakupujících tenhle rozdíl vůbec netuší a odchází s vědomím, že koupila „ten pravý” olivový olej.
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Rozhodující údaj je slovo „panenský”. Pokud ho na etiketě nenajdete a stojí tam pouze „olivový olej”, držíte v ruce rafinovanou směs. Olej vylisovaný přímo z oliv totiž nese v názvu vždy slovo „panenský”. Nejpřísnější je kategorie „extra panenský”. U ní zákon posuzuje i to, jak olej chutná a voní: musí být ovocný, bez jakékoli chuťové nebo čichové vady, a hranici kyselosti má nastavenou nejníž ze všech kategorií, na 0,8 procenta.
O kvalitě oleje rozhoduje jediné slovo v názvu: „panenský“. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
U opravdového extra panenského oleje navíc musí na obalu být věta „získaný přímo z oliv a pouze mechanickými postupy”. Jde o povinný údaj daný evropským nařízením a je to další kontrola, že olej nikdo chemicky neupravoval. Samotné číslo kyselosti, kterým se řada značek chlubí, přitom kvalitu nezaručí. Vypovídací hodnotu má až ve spojení s dalšími laboratorními parametry, takže pěkně nízká hodnota na etiketě sama o sobě nic nedokazuje.
I nálepka „extra panenský” umí klamat
Přečíst kategorii je základ, jenže ani nápis „extra panenský” nedává stoprocentní jistotu. Ukázaly to opakované kontroly Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Při jedné z nich v roce 2023 neprošly dvě třetiny prověřovaných vzorků, z jednadvaceti olejů jich čtrnáct nesplnilo předpisy. U deseti z nich šlo papírově o extra panenský olej, ve skutečnosti ale patřily do nižší kategorie. Dva vzorky byly dokonce jen lampantový olej, tedy druh, který do běžného prodeje vůbec nepatří a míří legálně jedině do průmyslu.
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Důvod, proč se s olivovým olejem takhle kouzlí, je prostý. Olej z oliv patří k nákladným surovinám a jeho cena po několika chudších sezonách vyskočila nahoru. Čím větší je rozdíl proti obyčejným rostlinným olejům, tím spíš se někomu vyplatí namíchat levnější směs a poslat ji do prodeje jako olivový olej. Nápis na etiketě je proto dobré první vodítko, samo o sobě ale nic nezaručí.
Další vodítka, která se na etiketě vyplatí hledat
Jakmile máte přečtenou kategorii, posuňte oči dál. Na etiketě a obalu se vyplatí sledovat několik dalších vodítek:
původ: konkrétní země nebo přímo oblast napoví víc než neurčité označení „směs olejů z EU a mimo EU”, u kterého nevíte, kudy olej cestoval ani jak dlouho; čerstvost: podívejte se na datum sklizně nebo minimální trvanlivosti, protože olej stárnutím ztrácí chuť i cenné látky rychleji, než by člověk čekal; obal: tmavé sklo nebo plech drží olej v šeru, protože denní světlo mu kvalitu rychle ubírá; cena a balení: u velkých kanystrů za nezvykle nízkou cenu, bez jasného výrobce a země původu, většinou nepoznáte, co doopravdy kupujete; prodejce: největší jistotu máte tam, kde vám ke zboží dohledají dodavatele i zemi sklizně a na původ oleje bez váhání odpovědí. Přečtěte si také: Řezníci prosí Čechy: tohle maso nikdy nekrájejte hned po vytažení z lednice
Přečíst si pár údajů na zadní straně lahve zabere chvíli, ušetří vám to ale zklamání z toho, že jste za cenu výběrového oleje odnesli obyčejnou rafinovanou směs.
Zdroje: https://eur-lex.europa.eu/CS/legal-content/summary/marketing-standards-for-olive-oil.html, https://www.vitalia.cz/clanky/extra-panenske-olivove-oleje-jsou-casto-podvod/, https://www.theikos.cz/blog/jak-poznat-kvalitni-olivovy-olej/, https://www.szpi.gov.cz/clanek/kontrola-szpi-dve-tretiny-hodnocenych-olivovych-oleju-porusily-predpisy.aspx, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/45909-olivovy-olej-jak-poznat-kvalitni