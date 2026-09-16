Rodina se pustila do neobvyklé proměny své zahrady. Když sousedé po několika dnech spatřili výsledek, nevěřili vlastním očím

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Rodina se pustila do neobvyklé proměny své zahrady. Když sousedé po několika dnech spatřili výsledek, nevěřili vlastním očímPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Mít doma bazén představuje velké množství vody a především péči. Tato šikovná rodinka si s tvořením bazénu ale poradila snadno.
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Zdroj: Fotografie: Se souhlasem VonBubenberg
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Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
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