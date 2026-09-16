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OPPO odhalilo celou řadu Find X10 ještě před premiérou. Tři 200Mpx snímače v Pro Max mění pravidla hry

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OPPO samo ukázalo kompletní řadu Find X10 včetně designu, barev i paměťových verzí. Čínská premiéra přitom přijde až 22. září 2026.
Android telefon Find X10 Pro Max

Android telefon Find X10 Pro Max

Zdroj: Ice Universe
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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