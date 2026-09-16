Honor okopíroval trik z iPhonu 17 a přidal ho do předního fotoaparátu. Na Androidu nic podobného neexistovalo

Když Apple letos představil iPhone 17, jedna z nejzajímavějších novinek se skrývala vpředu. Přední kamera dostala čtvercový snímač místo tradičního obdélníkového 4:3, a díky tomu umí pořídit vertikální i horizontální záběr, aniž byste telefon otáčeli. Stačí ťuknout a přepnout výřez. Žádný výrobce s Androidem dosud nic takového nenabídl. Teď to mění Honor. Série Magic9, jejíž premiéra je naplánovaná na
28. září 2026 v Pekingu, přináší přední kameru „Agile Eye“ se snímací plochou 1:1, rozlišením 55 MPx a zorným polem 92°. Honor to sám označuje za „Android first“, tedy první takové řešení na platformě, která pohání většinu smartphonů na světě. Jak funguje čtvercový selfie snímač a proč ho dosud nikdo neměl
Tradiční přední kamera v telefonu má obdélníkový senzor v poměru 4:3. Když držíte telefon na výšku, fotíte na výšku. Chcete horizontální záběr? Musíte telefon otočit. Apple to u iPhonu 17 vyřešil elegantně:
kamera Center Stage s čtvercovým snímačem 18 MPx a zorným polem 95° zabírá scénu symetricky do všech stran. Software pak z toho čtverce vyřízne požadovaný formát (portrét, krajinu, čtverec pro Instagram) bez jediného pohybu rukou.
Proč to žádný výrobce s Androidem dosud neudělal? Přímé vysvětlení od Samsungu ani dalších výrobců neexistuje, ale odpověď se dá složit z technických faktů. Čtvercový senzor zabírá víc fyzického prostoru než obdélníkový, vyžaduje širší optiku a hlavně dedikovaný softwarový stack pro dynamické rámování. Vlajkové androidy jako Galaxy S25 Ultra stále používají klasický 12MPx selfie modul. Honor teď do té mezery vstoupil jako první.
Co přesně Honor přináší
Podle příspěvku prezidenta produktové řady Honor Fang Feie na Weibu, jak ho cituje
IT Home, kombinace čtvercové snímací plochy, vysokého rozlišení a širokého záběru 92° dává uživateli svobodu vybrat si orientaci záběru až po stisknutí spouště. Horizontální i vertikální výřez z jednoho snímku. U skupinového selfie to znamená víc prostoru po stranách, u videa pro sociální sítě možnost natočit jeden široký záběr a teprve potom z něj připravit vertikální short nebo horizontální vlog.
Čísla na papíře vypadají silně:
Parametr Honor Magic9 (Agile Eye) iPhone 17 (Center Stage) Rozlišení 55 MPx 18 MPx Poměr snímače 1:1 1:1 Zorné pole 92° 95° Autofokus nepotvrzeno ano Software pro rámování neupřesněno Auto Zoom, Auto Rotate, Center Stage
Honor má trojnásobné rozlišení, což teoreticky nechává velkou rezervu pro ořez: z 55MPx čtverce by i výřez 16:9 mohl mít kolem 31 MPx. Jenže právě tady začíná prostor pro opatrnost. Apple už má potvrzené a zdokumentované funkce: Auto Zoom, Auto Rotate, Center Stage fungující napříč fotkami, videem i videohovory, stabilizaci a přirozený oční kontakt. Honor zatím neukázal srovnatelně rozepsaný softwarový ekosystém kolem své kamery. A podle drobného textu v oficiálních promo materiálech, na který upozornil
Android Authority, se skutečné rozlišení může lišit podle režimu a podmínek. To je u mobilů běžné, ale stojí za zmínku.
Bez nezávislých testů a reálných ukázek nelze tvrdit, že výstup bude stejně dobrý jako u iPhonu 17. Lze říct jen to, že princip je identický a Honor má papírově větší rezervu pro ořez.
Víc než selfie kamera: Magic9 jako filmová platforma
Honor neprodává Magic9 jen jako telefon s lepší selfie kamerou. Celá série je koncipovaná jako mobilní filmové studio. Oficiální stránka k uvedení zmiňuje spolupráci s ARRI: filmový režim s LogC3 pipeline, focus peaking, false color monitoring a u modelu Magic9 Pro Max dokonce dedikovaný směrový mikrofon, což je v segmentu smartphonů premiéra. Zadní sestava slibuje konfiguraci se dvěma 200MPx snímači.
V tomto kontextu dává čtvercový přední snímač smysl. Není to izolovaný marketingový tah, ale součást širší strategie, ve které Honor cílí na tvůrce obsahu. A právě ti potřebují flexibilitu formátů víc než kdokoli jiný.
Kdy se Magic9 dostane do Česka
K polovině září 2026 česká dostupnost ani cena oznámena není. Na českém webu Honoru figuruje jako nejnovější vlajka Magic8 Pro, o Magic9 tam zatím ani zmínka. Ale z minulých generací se dá vyčíst vzorec: Magic7 měl čínskou premiéru 30. října 2024 a do širší globální distribuce se dostal 15. ledna 2025. Magic8 odstartoval v Číně 15. října 2025 a v Británii se objevil 8. ledna 2026 za 1 099,99 GBP (zhruba 33 000 Kč). Pokud Honor zopakuje stejný rytmus, evropské uvedení Magic9 dává smysl čekat spíš kolem přelomu let 2026 a 2027.
Cenově se dá orientačně vycházet z čínských startovních cen předchůdce: Magic8 začínal na 4 499 CNY (asi 15 000 Kč), Magic8 Pro na 5 699 CNY (asi 19 000 Kč). Globální ceny bývají vyšší, takže realistický odhad pro Magic9 Pro Max v Evropě se podle nás bude pohybovat nad hranicí 30 000 Kč.
Čtvercový selfie snímač je drobná, ale důležitá změna v tom, jak přemýšlíme o přední kameře. Apple ukázal směr, Honor ho jako první na Androidu následoval a přihodil k tomu vyšší rozlišení. Jestli to v praxi bude stačit na to, aby výsledek stál vedle iPhonu 17, ukáže až 28. září.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Oliver Cerman