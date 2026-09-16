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Honor okopíroval trik z iPhonu 17 a přidal ho do předního fotoaparátu. Na Androidu nic podobného neexistovalo

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Honor chystá v řadě Magic9 čtvercový selfie snímač s rozlišením 55 MPx. Převzal to od Applu, ale na papíře ho přetlačil trojnásobným počtem megapixelů.
Android telefon Honor Magic 9 Pro Max

Android telefon Honor Magic 9 Pro Max

Zdroj: Phone Arena
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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