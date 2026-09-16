Bezmasé stravování zdaleka nemá pouze jedinou podobu. Vhodnou variantu vegetariánství si může oblíbit i jeho zarytý odpůrce

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Bezmasé stravování zdaleka nemá pouze jedinou podobu. Vhodnou variantu vegetariánství si může oblíbit i jeho zarytý odpůrcePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Vegetariánství existuje celá řada typů, které vymezují nebo naopak zahrnují různé potraviny. Každému může chutnat a vyhovovat něco jiného. Tudíž pojem vegetariánství není jednoznačný. Společně se dnes na tyto typy podíváme.
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Zdroj: Fotografie: Pixabay
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