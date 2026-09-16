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Ano, šéfe 4. díl: „Tohle není jídlo ani pro psa.“ Zdeněk Pohlreich si nebude brát servítky, dožene majitelku k slzám

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Zdeněk Pohlreich s Ano, šéfe! zachraňuje rodinnou hospodu na Rokycansku. Tři generace žen v kuchyni čeká velká zkouška a hodně tvrdých slov.
Ano, šéfe!

Ano, šéfe!

Zdroj: FOTO:Distr. FTV Prima
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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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