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Mladá matka odemkla v roce 1995 na náměstí dveře svého Renaultu. Zoufalý muž ji následně donutil zajet do lesa

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Třiatřicetiletá matka odjela na lekci francouzštiny, ale domů se už nevrátila. Její auto se stalo cílem nezaměstnaného mladíka s velmi temným plánem.
Chvíle nepozornosti ji stála život.

Chvíle nepozornosti ji stála život.

Zdroj: FOTO:vizualizace redakce kroniQa prostř. GEMINI
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Tento článek byl publikován ze zdrojů kroniQa

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