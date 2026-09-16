Mladá matka odemkla v roce 1995 na náměstí dveře svého Renaultu. Zoufalý muž ji následně donutil zajet do lesa

Třiatřicetiletá matka od rodiny Jarmila měla 25. dubna 1995 namířeno na hodinu francouzštiny. Na hradeckém náměstí sáhla po dálkovém ovládání od svého stříbrného vozu a těšila se na odpolední lekci. Její plány ale překazil neznámý mladík, který využil jediného nestřeženého okamžiku a nastoupil na místo spolujezdce. Z běžného odpoledne se rázem stal boj o přežití a do svého cíle už řidička nikdy nedojela.
Nechtěný spolujezdec na sedadle
Tehdy drobně pršelo a jedenadvacetiletý Miroslav postával v podloubí na Velkém náměstí v Hradci Králové. Muž z Třebechovic pod Orebem nedávno přišel o práci a tížily ho velké dluhy spojené s nákladným stěhováním. Jeho finanční tíseň ho pronásledovala na každém kroku a neschopnost pořídit si vysněné věci ho silně frustrovala.
Projíždějící vozy ho dráždily a stupňovaly jeho touhu po rychlém zisku. Zničehonic si všiml atraktivní blondýny otevírající svůj zánovní Renault Clio. Rychle otevřel přední dveře a přisedl k naprosto překvapené ženě. Uchopil ji pevně za ruku a přikázal jí zachovat klid.
Napadená řidička musela pod hrozbou vyjet směrem na domovské město útočníka a pokračovat dál k Orlickým horám. Z pachatele rázem spadla veškerá úzkost a začal si naplno užívat pocit absolutní kontroly nad situací i nad jinou lidskou bytostí.
Zastávka u lesní křižovatky
Útočník potřeboval nutně získat čas a vytrvale ujišťoval řidičku o své neškodnosti. Tvrdil jí, že potřebuje pouze někam odvézt a nemá v úmyslu jí ublížit. Za jízdy se přesunul na zadní sedadlo a horečně vymýšlel plán k trvalému získání vozu i peněz.
Venku se pomalu stmívalo a silnici začal z obou stran lemovat hustý les. U křižovatky přinutil ženu nekompromisně zastavit a vyzval ji k vystoupení. V momentě, kdy sáhla po kabelce, nečekaně zaútočil zezadu. Přes zoufalý odpor oběť přemohl a uškrtil ramínkem od její vlastní tašky.
Po činu vraha ovládla silná panika a bezvládné tělo urychleně přesunul na sedadlo spolujezdce. Ujel ještě několik kilometrů k rozcestí dvou zpevněných stezek. Ženu z vozu vyndal a pečlivě ukryl pod větvemi jehličnanů v hustém porostu. Cestou zpět zastavil v motorestu na kávu a osobních dokladů i kabelky se zbavil vyhozením z okénka za jízdy. Domů dorazil až nad ránem.
Mravenčí pátrání s termovizí
Manžel se začal o ženu strachovat ještě ten samý den večer. Obvolával příbuzné, známé a vyptával se na manželku i v místních nemocnicích. Ráno nepřišla do práce, a tak celou záležitost oznámil policii. Okamžitě se rozběhla rozsáhlá pátrací akce, do které se zapojily desítky policistů pořádkové služby i kriminalistů.
Nad orlickou krajinou kroužil vrtulník vybavený speciální termovizí. Policie zveřejnila detailní popis ženy i ukradeného vozidla ve všech sdělovacích prostředcích. Hledané auto strážci zákona objevili po několika dnech zaparkované na dvorku rodinného domu v jedné vsi na Pardubicku. Nový majitel z řad provozovatelů místní restaurace vůz koupil přes známé od útočníka a o jeho pochybném původu moc dobře věděl. Policisté mladíka vypátrali a zadrželi ještě tentýž den.
Nález v jehličí a následný trest
Zkušený policejní psycholog dokázal navázat s pachatelem ten správný kontakt a postupně zjistit detaily celého tragického odpoledne. Zpočátku mladík vymyšlené verze různě měnil a popíral je, ale nakonec se pod tíhou přesně kladených otázek k hrůznému činu plně doznal.
Detektivům sám ukázal přesné místo úkrytu v lese. Vyšetřovatelé postupně odkrývali ulámané větve, spatřili sportovní obuv, modré rifle a nakonec i obličej oběti zarytý hluboko do spadaného jehličí. Kriminalisté měli konečně dostatek důkazů pro soudní řízení. Soud vyhodnotil veškeré materiály a poslal vraha za mříže na osmnáct let. Odsouzený si z tohoto trestu odpykal dvanáct let a poté vyšel zpět na svobodu.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Kroniqa.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (policie.gov, novinky).