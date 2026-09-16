Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
5 min

A vy prý chcete do politiky… Televize Michala Haška zviditelňuje kandidáty ANO

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Předvolební období znovu testuje limity a ohebnost novinářské etiky. Pro regionální televize to před komunálními volbami platí dvojnásob. Rozjely se v nich týdny vysílání příspěvků o stříhání pásek na dokončených stavbách i rozhovory s „odborníky“, kteří čistě náhodou zrovna také kandidují. Právě na příjmech od politiků a samospráv jsou regionální televize často závislé. V jednom
profimedia-0842811544

profimedia-0842811544

Zdroj: Bývalý politik a nyní jednatel TV Brno 1 Michal Hašek. Foto: PETR TOPIČ / MAFRA / Profimedia
Reklama
Další články z HlídacíPes.org
Moderní lichva v praxi. Česko neřeší firmy, které lidi cíleně připravují o bydlení
Moderní lichva v praxi. Česko neřeší firmy, které lidi cíleně připravují o bydlení
Aleš Rozehnal: Babiš zapomněl domácí úkol. Likvidace soukromých škol by vyšla draho
Aleš Rozehnal: Babiš zapomněl domácí úkol. Likvidace soukromých škol by vyšla draho

KOMENTÁŘ. Andrej Babiš otevřel debatu o financování soukromých škol na základě jednoduché aritmetiky: stát...

Ondřej Neumann: Kapelu Ortel přirovnal ke Krylovi. Teď má na kandidátce Sabinu Slonkovou
Ondřej Neumann: Kapelu Ortel přirovnal ke Krylovi. Teď má na kandidátce Sabinu Slonkovou

IN MEDIAS RES. I když se mnohé mění, stále platí zásada, že novinář může mít vlastní politické názory, ale...

V den své smrti měl Masaryk potvrdit zánik demokracie. Příčina úmrtí: únor 1948
V den své smrti měl Masaryk potvrdit zánik demokracie. Příčina úmrtí: únor 1948

Jan Masaryk zanechal v českých dějinách výraznou stopu. Dne 14. září si připomínáme 140 let od jeho...

Česko vykázalo v obraně rekordní sumu na infrastrukturu. NATO většinu neuznalo
Česko vykázalo v obraně rekordní sumu na infrastrukturu. NATO většinu neuznalo

Česko si vloni do obrany započítalo rekordní miliardy na silnice a železniční tratě. NATO z toho uznalo...

Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

Všechny články tohoto autora →
HlídacíPes.org
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.