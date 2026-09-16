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Google TV se otevírá hrám a gamepad nebudete potřebovat. Ovládání přebere telefon, stačí ho připojit

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V kódu nejnovější verze aplikace Google TV se ukrývají řetězce prozrazující virtuální gamepad ovládaný telefonem, bez nutnosti kupovat fyzický ovladač.
Chytrá televize (Smart TV)

Chytrá televize (Smart TV)

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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