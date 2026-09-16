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Řidič v Olomouci nedobrzdil. Byla z toho nehoda tří aut

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Nepozornost pětatřicetiletého řidiče volkswagenu stála v Olomouci za nehodou tří aut. Muž nedobrzdil, vletěl do auta před sebou a to narazilo do dalšího vozu. Zraněn nebyl naštěstí nikdo, škoda je 120 tisíc korun.
Řidič v Olomouci nedobrzdil. Byla z toho nehoda tří aut

Řidič v Olomouci nedobrzdil. Byla z toho nehoda tří aut

Zdroj: Policie ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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