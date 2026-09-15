Nový Samsung Galaxy A08 sází na dlouhou softwarovou podporu a 6000mAh bateriiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nový Samsung Galaxy A08 sází na dlouhou softwarovou podporu a 6000mAh baterii
Možná si ještě pamatujete na velké patentové války, které se odehrávaly mezi největšími společnostmi v...
Druhá polovina roku vždy patří velkým technologickým novinkám ve světě smartphonů. Sice máme za sebou...
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