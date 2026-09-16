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Zatočte s migrénou, sužující bolestí hlavy

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Každá bolest je vyčerpávající, a co teprve bolest hlavy. O to víc ztěžuje život migréna, chronické nemocnění, které způsobuje bolest jen jedné části hlavy. Může způsobit navíc i nevolnost a poruchy vidění. Jak poznat, že...
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Zdroj: Fotografie: Freepik
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Krasnezeny.eu

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