Sorry, baby je příjemně nepříjemný film. Nenápadný klenot HBO Max je od kritiků skoro stoprocentní

Neprávem přehlížený snímek retrospektivně vypráví o studentce a posléze i profesorce literatury Agnes v podání samotné Victor, která už několik let žije s nezhojitelným šrámem na duši. Její školitel zašel během soukromé konzultace příliš daleko, a přestože jeho počestnosti zbavené chování podle všeho uvízlo ve vakuu trapné až vyděšené odmlky, charakterizující většinu sociálních interakcí genderově rozkročené hrdinky, už z fyzického hlediska bylo zkrátka nepřijatelné. Agnes danou zkušenost vstřebává hlavně s pomocí věrné kamarádky Lydie (Naomi Ackie), s příležitostnou známostí v podobě roztěkaného souseda Gavina (Lucas Hedges) a také s nalezeným koťátkem.
Především ale vykazuje jakousi distancovanou blazeovanost a zvláštní nikoli smysl, nýbrž magnet na zdánlivě nepatřičný humor. Agnes by snad vznikla, kdyby někdo geneticky zkřížil Gilmorova děvčata a Potvoru s Ajťáky či libovolnou ženskou polovičkou z Flight of the Conchords – a kdyby takový inženýr navrch přihodil hrst psychologické a sociopatologické autenticity, která možná není až tak dokumentární jako v jiné HBO perle Občas myslím na smrt, ale pořád nás v závažných chvílích dostane do žádoucí citové polohy. Hrdinka je zkrátka směsí životní tragiky a také jemně stylizované komedie, která na nás občas působí, jako kdybychom byli přizváni k interním vtípkům jiné, velmi reálné skupinky. Příběh tak skrze chladné téma hřeje především ve chvílích, kdy se před očima rozvíjí titulní přátelství mezi Agnes a těhotnou Lydií.
Sorry, baby
je tvůrčím celovečerním debutem Victor, kterou si jako herečku můžete pamatovat třeba ze seriálu Miliardy
, kde hraje Rian. Její tvorba na sociálních sítích upoutala významného režiséra Barryho Jenkinse
(Moonlight
), jenž hereččin debutový scénář pomohl vyprodukovat a dostat až na loňský festival Sundance. Druhou velkou oporou byla režisérka Jane Schoenbrun
, od níž se Victor učila v zákulisí hororové komedie Sex a smrt v kempu Miasma
, právě uváděné v našich kinech. Stejně jako Schoenbrun se i Victor identifikuje jako nebinární osoba a používá zájmena she/they, přičemž otázka genderové identity se v jejím prvním filmu decentně vznáší a krouží kolem psychologie ženy, pro niž mužská přirození představují velmi ambivalentní existenciální prvek.
Snímek prošel také síty festivalů v Cannes či v Karlových Varech a delší dobu ho můžete zhlédnout i na službě KVIFF.TV. Nyní se ukrývá na HBO Max a minimálně podle kritického mínění byste ho měli urychleně vydolovat. Zahraniční agregátor Rotten Tomatoes například eviduje 200 recenzí, které jsou z 97 % pochvalné. „‚Existuje důvod, i když ho sama nevidím, proč jsem naživu,‘ říká Agatha v pozdější části filmu. Výstižně řečeno. Věnujte pozornost. Jedním dobrým důvodem, proč se všichni držíme na nohou, je i tenhle chytrý, originální a hřejivý filmový balzám,“ tvrdí nadšená recenze Irish Times, již příhodně doplňuje proroctví plátku Flick Feast: „Absolutní trojitý talent… Eva Victor je výrazným novým hlasem nezávislé kinematografie, o kterém ještě mnoho let uslyšíme.“ Zaposloucháte se také? Pro jistotu si předtím na Kinoboxu projeďte žebříček nejlepších dramatických komedií na HBO Max a KVIFF.TV.
zdroje: Kinobox, Rotten Tomatoes