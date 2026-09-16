Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

V Brně se poprali studenti, krev tekla proudem. Je to lež, varují policisté

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Jihomoravští policisté varují před lživou informací, která zaplavila sociální sítě. V pátek 11. září se v brněnské Sportovní ulici měli poprat studenti, šarvátka údajně vyústila pobodáním. Podle policistů se ale nic takového nestalo.
V Brně se poprali studenti, krev tekla proudem. Je to lež, varují policisté

V Brně se poprali studenti, krev tekla proudem. Je to lež, varují policisté

Zdroj: PČR
Reklama
Další články z Brněnská Drbna
Na cizí zeď chtěla nasprejovat báseň. Brňanku strážníci zastavili u prvního písmene
Na cizí zeď chtěla nasprejovat báseň. Brňanku strážníci zastavili u prvního písmene
Brněnské transplantační centrum se stěhuje do nového. Budova vyšla na 3,5 miliardy
Brněnské transplantační centrum se stěhuje do nového. Budova vyšla na 3,5 miliardy

Brněnské Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie má novou budovu. Stavba včetně vybavení vyšla...

Třicet let, patnáct tisíc výstav. Moravské zemské muzeum mapuje proměny muzeí
Třicet let, patnáct tisíc výstav. Moravské zemské muzeum mapuje proměny muzeí

Moravské zemské muzeum otevírá v Mramorových sálech Biskupského dvora výstavu Od nástěnek k příběhům....

Je rozhodnuto. Zjistěte, jak se bude jmenovat ulice u nového nádraží v Brně
Je rozhodnuto. Zjistěte, jak se bude jmenovat ulice u nového nádraží v Brně

Nová ulice vedoucí k plánovanému hlavnímu nádraží v Brně ponese název Evropská třída. Na dnešním zasedání o...

K narozeninám dostal pacient nové srdce. Orgán převezl záchranář z jihu Moravy
K narozeninám dostal pacient nové srdce. Orgán převezl záchranář z jihu Moravy

Zřejmě ten nejlepší dárek k narozeninám dostal pacient na mechanické srdeční podpoře v ostravské fakultní...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

Všechny články tohoto autora →
Brněnská Drbna
Další články z kategorie Brno
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníBrno
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.