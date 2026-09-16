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Úřady o UFO roky vědomě lhaly. Odtajněná zpráva CIA odhalila, co lidé na obloze skutečně viděli

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Americké letectvo vyšetřovalo přes dvanáct tisíc hlášení o UFO. Podle CIA za většinou stály vlastní tajné letouny. To tvrzení je ale samo potřeba ověřit.
Průzkumný letoun U-2 za letu

Průzkumný letoun U-2 za letu

Zdroj: Stříbrná křídla ve výšce nad 60 000 stop odrážela slunce ještě dlouho po západu
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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