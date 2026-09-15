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MediaTek představil Dimensity 9600 Pro a 9600M. Vlajkový čip sází na 2nm proces a nová jádra Arm C2

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Druhá polovina roku vždy patří velkým technologickým novinkám ve světě smartphonů. Sice máme za sebou představení nových mobilů iPhone 18 Pro (Max) a iPhone Duo...
MediaTek představil Dimensity 9600 Pro a 9600M. Vlajkový čip sází na 2nm proces a nová jádra Arm C2

MediaTek představil Dimensity 9600 Pro a 9600M. Vlajkový čip sází na 2nm proces a nová jádra Arm C2

Zdroj: Mediatek
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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