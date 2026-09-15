MediaTek představil Dimensity 9600 Pro a 9600M. Vlajkový čip sází na 2nm proces a nová jádra Arm C2Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
MediaTek představil Dimensity 9600 Pro a 9600M. Vlajkový čip sází na 2nm proces a nová jádra Arm C2
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