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Podívejte se na své nehty. Neobvyklá barva může doprovázet některé nemoci

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Světlý půlměsíček u kořene nehtu většinou vůbec nevnímáme. Vzácně ale může změnit barvu. Nový odborný přehled ukazuje, že červené lunuly byly popsány u řady systémových onemocnění. Samy o sobě však žádnou diagnózu neurčují.
Podívejte se na své nehty. Neobvyklá barva může doprovázet některé nemoci

Podívejte se na své nehty. Neobvyklá barva může doprovázet některé nemoci

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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