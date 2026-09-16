Myčka má 1 skryté tlačítko, kdo ho zmáčkne, ušetří na každém mytí

Většina lidí u myčky sáhne po tom, co zná. Zmáčkne rychlý program, když spěchá, nebo intenzivní, když má nádobí od oběda. Tlačítko s nápisem ECO přitom míjí, protože zní jako slabší varianta. Skoro každá myčka ho má a schované je hlavně v tom, že mu málokdo věří. Právě ono přitom dokáže srazit náklady na jedno mytí, aniž byste poznali rozdíl na talířích.
Proč zrovna ECO šetří nejvíc
Klíč je v jedné věci, kterou u myčky nevidíme. Většinu spotřebované energie totiž spolkne ohřev vody. Samotné mytí a přečerpávání si vezmou jen zlomek. Když myčka ohřeje vodu rychle a na vysokou teplotu, účet za elektřinu vyletí nahoru. Úsporný program postupuje obráceně, ohřívá vodu pomalu a na nižší teplotu a chybějící výkon dohání delším časem.
Výsledkem je program, který u většiny myček patří k energeticky nejúspornějším. Právě proto slouží ECO jako referenční režim: hodnoty na energetickém štítku se počítají zrovna z něj. Je to cyklus, na kterém stojí celé srovnání, kolik která myčka spotřebuje.
Přečtěte si také: Tuhle 1 věc nikdy nedávejte do rychlovarné konvice. Češi to dělají roky a pak kupují novou Delší cyklus, nižší účet za elektřinu
A právě kolem tohohle programu panuje největší zmatek. ECO klidně běží tři hodiny a nevypadá na displeji nijak svižně, takže působí, jako by se flákal. Účet za elektřinu ale ukazuje opak. Delší doba mytí sama o sobě spotřebu skoro nezvyšuje. Proud spolkne hlavně prudké ohřívání vody, kterému se úsporný program vyhýbá.
„Myje stejně, jen déle a šetrněji,” uvedl pro Kupi.cz servisní technik Emil Drobný. Jedinou daní za úsporu bývá o něco vlhčí nádobí. Úsporné sušení totiž vysušuje talíře teplem, které v myčce po mytí ještě zůstalo, a topné těleso se už znovu nerozehřívá. Je to běžná vlastnost, se kterou stačí počítat.
Kolik to udělá? Zázraky nečekejte. Za rok se u běžné domácnosti nasčítají spíš stovky korun. V dlouhodobém provozu, kdy myčka jede skoro každý den, i tenhle rozdíl stojí za jedno stisknutí tlačítka.
Přečtěte si také: Kdo má doma starou plechovou dózu na čaj po babičce, sedí na pokladu. Sběratelé za ni dávají až 2 500 Kč Kdy ECO zapnout a kdy sáhnout po něčem silnějším
ECO je stavěné na běžné denní nádobí, talíře, sklenice a příbory od snídaně nebo večeře. Tam odvede práci spolehlivě. Úsporná teplota naopak nestačí na připálené pekáče nebo hrnce se zaschlou omáčkou. Tam je na místě silnější program, případně hrubé nečistoty předem seškrábnout.
Pomoct umí i druhé přehlížené tlačítko, poloviční náplň. Když myčku nezaplníte celou, přizpůsobí spotřebu vody i energie menší dávce nádobí, takže ani neúplné mytí nemusí být plýtvání. Nejúspornější je ale vždycky myčka pořádně naplněná.
Zlozvyk, který úsporu spolehlivě smaže
Existuje jeden návyk, který dokáže výhodu myčky celou obrátit. Když nádobí před vložením pečlivě opláchnete pod tekoucí vodou, protočíte dřezem víc vody, než kolik spotřebuje celý úsporný cyklus. Spotřeba vody se přitom u jednotlivých způsobů mytí liší výrazně:
Přečtěte si také: Řezníci prosí Čechy: tohle maso nikdy nekrájejte hned po vytažení z lednice V úsporném programu spotřebuje myčka kolem 11 litrů na celý cyklus. Umytí ve dřezu napuštěném vodou vyjde zhruba na 15 až 40 litrů. Kdo myje pod stále puštěným kohoutkem, dostane se i k 50 litrům.
Předmytí tak úsporu maže dřív, než vůbec začne.
Ruční předmytí pod tekoucí vodou spotřebuje víc vody než celý úsporný cyklus myčky. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Stačí zbytky jídla seškrábnout do koše a nádobí rovnou naskládat. Ušetříte vodu, čas i vlastní ruce.
Trik, který znají servisní technici
Hodí se dodat ještě jednu radu, aby myčka vydržela. Při nižších teplotách se mastnota nerozpustí tak dobře a časem se může uvnitř spotřebiče nabalovat. Opraváři proto radí čas od času pustit pořádně horký cyklus, třeba jen s tabletou na vyčištění myčky a bez nádobí. Úsporný režim tak jede většinu roku a občasné vyhřátí udrží vnitřek čistý. Tlačítko, které jste dřív míjeli, se tím promění v nejpoužívanější program na panelu.
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Zdroje: https://energozrouti.cz/clanek/nejlepsi-program-na-mycce, https://homebydleni.cz/bydleni/spotrebice/vite-jake-nadobi-dokaze-znicit-celou-mycku-i-zbytek-naplne-najednou-jsou-ekoprogramy-skutecne-uspornejsi/, https://voda.tzb-info.cz/4400-parametry-mycek-nadobi-s-ohledem-na-uspory-vody-a-energie, https://www.candy-home.com/cs_CZ/blog/je-pravda-ze-mycka-nadobi-pouziva-mene-vody-nez-se-spotrebuje-pri-rucnim-myti/, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/42993-eco-program-na-mycce