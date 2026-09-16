Celá republika se postaví do pozoru: Nova Cinema ve čtvrtek ve 20:00 vysílá nejlepší sci-fi velkofilm v historii

Představte si vesmírnou loď prchající skrz válečnou zónu. V patách jí dýchá terorista se zbraní hromadného ničení. Uvnitř lodi posádka, která musí čelit nejtěžšímu rozhodnutí – obětovat vše, co milují, nebo nechat zemřít miliony nevinných. Hranice mezi hrdinou a zrádcem mizí. Každá sekunda rozhoduje o osudu galaxie.
Když Khan nebyl Khan: Jak Hollywood oklamal celý svět
Teď už můžeme prozradit, o co jde. Star Trek: Do temnoty z roku 2013, režijní skvost J. J. Abramse, míří na obrazovky. A s ním i jedna z nejkontroverznějších marketingových lží v historii sci-fi.
Před premiérou totiž Abrams, producenti i média tvrdili jedno: britský herec Benedict Cumberbatch ztvárnil zcela novou postavu jménem John Harrison. Nikdo neměl tušit pravdu – že ve skutečnosti hraje Khana Noonien Singha, geneticky modifikovaného tyrana a nejslavnějšího padoucha celé Star Trek ságy. Když se v kině odhalila jeho identita, diváci zírali. Někteří v šoku, jiní ve vzteku, že je studio tak dlouho klamalo.
Vedle Cumberbatche září Chris Pine jako kapitán Kirk, Zachary Quinto jako Spock, Zoe Saldana, Karl Urban, Simon Pegg a nesmírně emotivně Anton Yelchin. Pro legendárního Leonarda Nimoyho šlo o poslední filmové vystoupení v roli staršího Spocka – zemřel v roce 2015. Jeho krátká scéna dnes působí jako dojemné rozloučení s érou.
iPhone v kuchyni a kamery těžké jako auto
Natáčení provázely bizarní momenty. Jeden z hlavních herců musel natočit konkurzní video na iPhone, pozdě v noci, v kuchyni svého kamaráda. Světlo improvizovali stolními lampami a papíry, zatímco ve vedlejším pokoji spaly malé děti. Hollywoodský glamour v praxi.
Abrams se rozhodl natočit zhruba 30 minut na klasické 15/70mm IMAX kamery – obří těžké monstrum, které vydávalo takový rachot, že přehlušilo všechny herce. Výsledek? Kompletní předabování dialogů v postprodukci. Technologická dokonalost za cenu totálního chaosu.
Rozpočet činil 190 milionů dolarů v roce 2013. Přepočteno na dnešní ceny s inflací kolem 45 % by produkce stála zhruba 275 milionů USD, tedy přes 6,3 miliardy korun. Jeden z nejdražších sci-fi projektů všech dob.
Nejvýdělečnější Trek v historii: Diváci i kritici se shodli
Investice se vyplatila. Film celosvětově vydělal 467,4 milionu dolarů a stal se historicky nejvýdělečnějším Star Trekem. Na ČSFD má solidních 73 %, na IMDb 7,7/10. Diváci oceňují tempo, emoce i odvahu jít do temnoty.
Kirk už není nezkušený mladík, který se teprve učí, co znamená velet. Tentokrát musí čelit protivníkovi, který ho zasáhne přímo na nejcitlivějším místě. Po ničivém útoku na Londýn a následné tragédii dostává Enterprise zdánlivě jednoduchý úkol – najít a zlikvidovat Johna Harrisona.
Jenže nic není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá.
Harrison totiž není obyčejný terorista. Jeho motivace jsou mnohem složitější a Kirk postupně zjišťuje, že za celým konfliktem může stát někdo úplně jiný. V sázce přitom není jen osud posádky Enterprise. Rozpoutává se konflikt, který může přerůst v otevřenou válku.
Připravte si popcorn. Enterprise vyráží
Ať už patříte mezi skalní fanoušky Star Treku, nebo jen hledáte pořádnou sci-fi jízdu na čtvrteční večer, Star Trek: Do temnoty má všechno, co od velkého hollywoodského filmu čekáte. Obrovskou vesmírnou loď, charismatické hrdiny, geniálního záporáka, nečekané zvraty a několik momentů, u kterých si budete říkat, jestli se právě tohle opravdu stalo.
Navíc jde o film, který si nejlépe užijete na velké obrazovce a s pořádným zvukem. Takže pokud máte ve čtvrtek večer volno, připravte popcorn, zhasněte světla a nechte se na dvě hodiny odvézt do míst, kam se běžně nepodíváte.
Star Trek: Do temnoty si můžete pustit ve čtvrtek ve 20:00 na Nova Cinema. Pokud máte rádi velkolepé sci-fi, vesmírné bitvy a příběhy, ve kterých si nemůžete být jistí, komu vlastně věřit, rozhodně by vám tenhle večer neměl uniknout.
Zdroje článku: csfd.cz, headoverfeels.com, complex.com, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá