Za tenhle 1 dezert vám v kavárně naúčtují 150 Kč. Doma ho uděláte za 12 Kč a nikdo nepozná rozdíl

Existuje dezert, který v kavárně vypadá jako malý luxus a stojí podle toho. Přitom se skládá jen z hrstky nejlevnějších surovin a doma ho zvládne i úplný začátečník. Jmenuje se panna cotta a rozdíl mezi tou z cukrárny a domácí verzí za pár korun poznáte jen stěží.
Proč za smetanový dezert platíte skoro jako za oběd
Dezert v kavárně nebo restauraci dnes běžně stojí přes sto korun a ve výběrových podnicích se cena vyšplhá i ke 150 korunám. Panna cotta bývá o něco levnější položkou, přesto za jednu porci zaplatíte zhruba 50 až 95 korun. Dostanete za to sklenku ztuhlé oslazené smetany a k tomu lžíci ovoce.
Většina ceny přitom nejde na suroviny, ale na obsluhu, nájem a marži podniku. Samotný dezert stojí pár korun. Právě proto se panna cotta tak vyplatí připravit doma. Poradí si s ní úplný začátečník a chuť se od té z cukrárny nerozezná.
Přečtěte si také: Tuhle 1 věc nikdy nedávejte do rychlovarné konvice. Češi to dělají roky a pak kupují novou Tři suroviny a žádné pečení
Základ tvoří jen smetana, cukr a želatina, obvykle doplněné o vanilku. Nic víc není potřeba, žádná trouba ani šlehání do pěny. Kelímek smetany ke šlehání koupíte zhruba za třicet korun, mléko, cukr a pár plátků želatiny stojí dohromady jen pár dalších.
Z takového množství připravíte kolem čtyř porcí. Když si cenu přepočítáte na jednu skleničku, vyjde zhruba na dvanáct korun. Proti ceně v podniku je to zlomek, a přitom výsledek vypadá stejně slavnostně a chutná úplně stejně.
Samotná příprava zabere pár minut aktivní práce. Zdlouhavé je jen čekání, protože dezert musí v lednici tuhnout nejméně čtyři hodiny, ideálně přes noc. Hodí se proto připravit ho den dopředu, třeba když čekáte návštěvu.
Přečtěte si také: Kdo má doma starou plechovou dózu na čaj po babičce, sedí na pokladu. Sběratelé za ni dávají až 2 500 Kč Vařená smetana z italského Piemontu
Název panna cotta se z italštiny překládá jako vařená smetana, i když se smetana ve skutečnosti jen zahřeje. Dezert pochází ze severoitalské oblasti Piemont a tamní region ho dokonce vede na seznamu svých tradičních potravin.
Jeho historie je mladší, než by člověk čekal. V italských kuchařkách se jméno objevuje až od 60. let minulého století a zbytek světa si dezert zamiloval během 90. let, kdy se stal módní hvězdou dezertních lístků. Traduje se, že dřív se smetana ztužovala želatinou z ryb, kterou tehdy měl kdekdo snadno po ruce.
Kde se domácí panna cotta nejčastěji pokazí
Celý úspěch stojí a padá na množství želatiny. Když jí dáte málo, dezert se na talíři rozteče. Při přebytku naopak ztuhne do gumové konzistence. Ta správná panna cotta se na lžičce jen zlehka zachvěje.
Přečtěte si také: Řezníci prosí Čechy: tohle maso nikdy nekrájejte hned po vytažení z lednice O výsledné konzistenci panna cotty rozhoduje hlavně množství želatiny, ta správná se na lžičce jen zlehka zachvěje. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Postupujte takto:
Plátkovou želatinu nejdřív namočte na pár minut do studené vody, aby nabobtnala. Potom ji vymačkejte a rozpusťte v horké, ale ne vroucí smetaně. Var by chuť i strukturu jen pokazil. Kdo chce dezert efektně vyklopit z formičky, ponoří ji na chvilku do teplé vody a obsah pak vyklepne na talíř. Vanilka, káva i lehčí varianta z tvarohu
Základní recept snese nespočet obměn. Zkusit můžete:
vmíchat do horké smetany kávu, karamel nebo rozpuštěnou čokoládu; provonět ji vanilkou, plátkem zázvoru nebo citrusovou kůrou; doladit chuť lžičkou medu.
Nahoru se nejčastěji dává přeliv z rozvařeného lesního ovoce, jehož svěží kyselost hezky vyváží sladkou smetanu.
Přečtěte si také: Zelináři prosí Čechy: tuhle zeleninu nikdy nekupujte v pondělí. Vysvětlili, jak dlouho leží v regálu
Kdo si hlídá příjem tuků, může sáhnout po odlehčené verzi z tvarohu. Přidá bílkoviny a lépe zasytí. Klasická smetanová porce vážící kolem 120 gramů si drží zhruba 250 kalorií, hodí se proto spíš jako občasné potěšení. Ať zvolíte kteroukoli variantu, cena i námaha zůstanou hluboko pod tím, co byste nechali v kavárně.
Zdroje: https://en.wikipedia.org/wiki/Panna_cotta, https://www.apetitonline.cz/tipy-triky/skola-vareni-panna-cotta, https://www.kucharkaprodceru.cz/panna-cotta-recept/, https://cooky.cz/panna-cotta-s-ovocem-jako-z-kavarny-objevte-jednoduchy-recept-s-lesnimi-plody/, https://www.cukrkarna.com/cen%C3%ADk, https://zdravi.euro.cz/clanky/panna-cotta-recept/