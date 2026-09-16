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Demo GTA 6 neexistuje, hackeři ale lákají hráče na falešný instalátor. Kdo ho stáhne, přijde o hesla i bankovní údaje

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Rockstar žádné demo GTA 6 nikdy nevydal. Soubor, který se za něj vydává, je infostealer kradoucí přihlašovací údaje z devatenácti prohlížečů.
Hra GTA 6 (Grand Theft Auto), podvod

Hra GTA 6 (Grand Theft Auto), podvod

Zdroj: Rockstar Games
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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