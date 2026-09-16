Demo GTA 6 neexistuje, hackeři ale lákají hráče na falešný instalátor. Kdo ho stáhne, přijde o hesla i bankovní údaje

Pět dní po prvních únicích záběrů z připravovaného Grand Theft Auto VI se na internetu objevila síť podvodných webů, které kopírují oficiální materiály Rockstaru a nabízejí ke stažení soubor gta6_installer.exe. Vypadá to jako hratelné PC demo nejočekávanější hry roku. Jenže GTA VI míří 19. listopadu 2026 výhradně na PlayStation 5 a Xbox Series X|S, žádná PC verze, žádné demo, žádný hratelný build. Kdo soubor stáhne a spustí, pustí si do počítače malware Vidar, který mu vysaje uložená hesla, cookies, session prohlížečů i data z autofillu, tedy i platební údaje a přístupy k internetovému bankovnictví uložené v Chrome nebo Edge.
Jak past vypadá a kde se šíří
Podvodné stránky se podle analýzy Malwarebytes Labs objevují ve výsledcích vyhledávání Google na dotazy typu „GTA 6 demo“. Zatím jsou potvrzeny minimálně čtyři distribuční domény: gta6demo.asia, gta6demo.eu, gta6demo.us a rockstar-gta-6.com. Všechny napodobují oficiální promo stránku „Grand Theft Auto VI: An Extended Look“, která ve skutečnosti slouží jen ke sledování videa na YouTube a Netflixu. Falešné verze ale přidávají tlačítko „Play Now“ s popiskem „Official Download“.
Výsledný soubor má pouhých 1,1 MB. Pro srovnání: instalátor moderní AAA hry se pohybuje v desítkách gigabajtů. Samotná velikost je tedy prvním varovným signálem, jenže v záplavě vzrušení kolem úniků z 18. srpna 2026 a následného oficiálního Extended Looku z 27. srpna ho řada hráčů přehlédne. Malwarebytes navíc popisuje, že na sociálních sítích kolují AI generované a recyklované klipy vydávané za čerstvé úniky, které celkový hype a ochotu klikat na neoficiální zdroje ještě zesilují.
Co přesně Vidar krade, a proč jde i o peníze
Vidar není běžný adware ani otravný pop-up. Je to infostealer cílený na Windows, který po spuštění systematicky prohledává počítač. V této kampani potvrzeně sbírá:
- uložená hesla a přihlašovací údaje z 19 prohlížečů včetně Chrome, Edge a Firefoxu,
- session cookies (tedy i aktivní přihlášení, kde heslo už není potřeba),
- historii prohlížení a stahování,
- data z autofillu (jména, adresy a právě i uložené platební karty),
- přístupy z FTP klientů a e-mailového klienta Thunderbird.
Technicky zajímavý je způsob, jakým to dělá. Místo vlastního falešného prohlížeče spouští skutečné binárky Chrome nebo Edge v takzvaném headless režimu s dočasnými datovými adresáři. Systém tak proces považuje za důvěryhodný a pustí ho k chráněným datům. Počáteční řídicí adresy si Vidar podle australského ACSC stahuje přes veřejné služby, jako jsou Telegram nebo Steam, a ukradená data pak odesílá přes šifrované HTTP spojení na útočníkovu infrastrukturu.
Bankovní riziko je reálné: kdo má v prohlížeči uloženou platební kartu nebo otevřenou relaci k internetovému bankovnictví, vystavuje tyto přístupy přímému ohrožení.
Proč hackeři cílí zrovna na PC hráče
Právě proto, že GTA VI na PC oficiálně nevychází. Každý, kdo aktivně hledá PC verzi, už sám vstupuje mimo oficiální distribuci, a tím pádem je ochotnější kliknout na neověřený zdroj. Vidar navíc funguje výhradně na Windows a nejsnáze se doručuje přes
.exe soubor. Kombinace obrovské poptávky, nulové oficiální PC nabídky a skutečných úniků záběrů vytváří ideální podmínky pro sociální inženýrství.
Nejde přitom o první zneužití značky GTA 6 letos. Už v červnu 2026 Malwarebytes popsal falešný „VIP early access“, kde oběti platily stovky dolarů v kryptoměnách a nedostaly nic. Podobný vzorec (nevydaná hra jako návnada) fungoval i u falešných instalátorů Fortnite nebo podvodných „beta testů“ šířených přes Discord a e-mail.
Co dělat, když jste soubor stáhli
Pokud jste gta6_installer.exe jen stáhli, ale nespustili: smažte ho, projeďte počítač antivirem a zkontrolujte složku Stažené. Pokud jste ho spustili, považujte zařízení za kompromitované. Z jiného čistého zařízení okamžitě změňte hesla, nejdřív hlavní e-mail, pak bankovnictví a platební služby. Odhlaste aktivní session všude, kde to jde, zkontrolujte neznámá zařízení a recovery adresy na svých účtech, zapněte dvoufaktorové ověření a několik týdnů sledujte neobvyklou aktivitu. Malwarebytes výslovně připomíná i herní účty na Steamu a Epicu.
Kdo chce GTA VI koupit bezpečně, má v Česku jasné možnosti: předobjednávka na českém Xbox Store stojí od 2 009 Kč, k dispozici je i PlayStation Store a Rockstar Store. Fyzická krabicová verze mimochodem neobsahuje disk, ale kód pro digitální stažení. A pokud by Rockstar někdy skutečné demo oznámil, informace se objeví na oficiálním webu GTA VI, Rockstar Newswire nebo v newsletteru Rockstar Propaganda. Nikde jinde.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Jiří Pacovský