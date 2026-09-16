Babiččin trik na bramborový salát funguje na jistotu. Stačí 1 lžíce navíc a salát bude krémový jako od řezníka

Doma smícháte brambory se zeleninou, přidáte pořádnou dávku majonézy, a stejně to nemá tu správnou konzistenci. V lahůdkách a v řeznictví přitom bývá bramborový salát hladký a stejně krémový v každé lžíci, kdežto ten domácí se do druhého dne rozbředne a pod bramborami se sesbírá vypocená voda. Za tím rozdílem stojí jedna nenápadná ingredience, na kterou většina lidí zapomíná.
Krémovost nezařídí kilo majonézy
Salát z lahůdek vypadá sametově díky tomu, že jeho zálivka drží pohromadě jako jedna spojená hmota. Tuk se v ní nikde neodděluje od vody ani od kyselé složky. Právě tahle soudržnost stojí za konzistencí, kterou doma málokdo napodobí.
Aby se olej s vodnatou částí nerozešel, potřebuje pojidlo. Odborně se mu říká emulgátor a v běžné kuchyni ho nejsnáz zastoupí obyčejná hořčice. Funguje stejně, jako když si troškou hořčice pojistíte domácí majonézu nebo octovou zálivku, aby se vám nesrazila.
Přečtěte si také: Tuhle 1 věc nikdy nedávejte do rychlovarné konvice. Češi to dělají roky a pak kupují novou Tou přísadou navíc je obyčejná hořčice
Sáhněte po plnotučné hořčici a rozmíchejte ji do majonézy nebo jogurtu už ve chvíli, kdy zálivku teprve chystáte, tedy dávno předtím, než se potká s bramborami. Její úkol je prostý. Sváže mastnou a vodnatou složku tak pevně, že se dresink nerozvrství na tuk zvlášť a šťávu zvlášť. A kdyby zelenina později přece jen nějakou vlhkost pustila, takto posílená zálivka si s ní poradí a nikam se nerozlije.
Zázraky od jedné lžíce nečekejte. Je to ale právě ta drobnost, na kterou doma spousta lidí zapomíná, přestože o výsledku rozhoduje. Kromě soudržnosti přinese i chuť, jemnější dijonská salát zaoblí a hrubozrnná mu přidá výraznější říz.
Teplé brambory nasáknou chuť do sebe
Hodně záleží i na tom, kdy se chuť dostane dovnitř brambor. Čerstvě uvařené, oloupané a nakrájené kostičky nasají tekutinu okamžitě, zatímco vychladlé už ji nepřijímají. Když teplé brambory pokapete trochou nálevu z nakládaných okurek, během chvilky se vsákne a zůstane uvnitř. Přidáte-li ho až na závěr, do rána se z brambor zase uvolní a stáhne se ke dnu.
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Ke krémovosti přispívá i škrob. Malé množství, které se z brambor vyvaří, se změní v hebký povlak, jenž obalí každou kostičku. Salát je pak vláčný nejen na povrchu, ale i uvnitř.
Okurka a cibule salát potají ředí
Za rozbředlý salát můžou hlavně dvě suroviny, okurka a cibule. Obě tvoří převážně voda, a jakmile se přisolí, sůl z jejich pletiva začne šťávu pomalu odčerpávat. Probíhá to tak nenápadně, že si naředěné zálivky všimnete většinou až druhý den.
Okurka a cibule pouštějí do salátu vodu, dokud je hned na začátku nezbavíte šťávy. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Nejlíp uděláte, když vodu odstraníte hned u zdroje. Okurku nastrouhejte nebo nakrájejte, posypte solí a nechte ji aspoň čtvrt hodiny pustit šťávu v cedníku, pak z ní zbytek rukama vymačkejte. Cibuli usekejte najemno, krátce ji spařte horkou vodou a hned prolijte studenou. Zbaví se palčivé štiplavosti, salát díky ní tak rychle nekvasí a lidem s citlivým trávením méně nadýmá, protože za nadýmáním po syrové cibuli stojí špatně stravitelné fruktany.
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Úpravu obou surovin shrnuje následující tabulka:
Surovina Jak ji upravit Co tím získáte Okurka posypat solí, nechat aspoň čtvrt hodiny pustit šťávu v cedníku a pak rukama vymačkat zbaví se vody dřív, než stihne rozředit zálivku Cibule nasekat najemno, krátce spařit horkou vodou a ihned prolít studenou ztratí štiplavost, salát pomaleji kvasí a méně nadýmá Nechte salát přes noc uležet v chladu
Bramborový salát je za odležení vděčný. Namíchejte ho radši o den dřív a nechte v lednici, ať se za tu dobu chutě potkají a dresink v míse zklidní. Míchejte přitom jemně, nejlíp tak, že nejdřív spojíte zeleninu s dresinkem a brambory k nim vmícháte až naposledy, aby kostičky zůstaly celé.
S dresinkem počkejte na úplný závěr a přidejte ho až chvíli předtím, než mísu odložíte do chladu. Hotový salát držte zakrytý v lednici, k nabírání sahejte pokaždé čistou lžící a snažte se ho sníst během tří dnů. V chladu se pomaleji kazí a zelenina v něm nespěchá s pouštěním vody, takže vám zůstane hutný a krémový do poslední lžíce.
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Zdroje: https://www.kondice.cz/jidelnicky-a-recepty/letni-bramborovy-salat-recept/, https://www.iglanc.cz/gurmet/recept-nejlepsi-bramborovy-salat-bez-majonezy/, https://www.kucharkaprodceru.cz/bramborovy-salat-recept/, https://moravskoslezsky.denik.cz/gastronomie/bramborovy-salat-cibule-trik.html, https://www.tiscali.cz/babiccin-trik-na-bramborovy-salat-funguje-pokazde-staci-1-lzice-navic-a-uz-vam-nikdy-nezvodnati-727742