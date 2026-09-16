Do Česka dorazil korejský trik na skládání lednice, vejde se do ní o 30 % víc

Otevřete lednici a málem na vás něco vypadne, a přesto v ní pořád není místo na nový nákup? Korejské domácnosti tenhle problém řeší roky a přišly na způsob uspořádání, který z běžné lednice udělá skoro bezedný prostor. Teď se ten postup dostává i k nám.
V čem ten korejský trik vlastně spočívá
Základ je jednoduchý. Místo abyste potraviny volně stavěli na police, přemístíte je do sady stejných průhledných dóz, které jdou skládat na sebe. Jogurty, sýry, uzeniny, nakrájená zelenina i zbytky od oběda dostanou svůj box. V Koreji, kde spousta lidí bydlí v menších bytech, je tenhle systém naprostá klasika a prodávají se na něj celé sladěné řady nádob. Novou lednici k tomu nepotřebujete, celý trik je jen o tom, jak s prostorem, který už máte, chytře naložit.
Základ korejského triku je přemístit potraviny z volných polic do sady stejných hranatých dóz, které se dají skládat na sebe. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Klíčové je, aby dózy byly hranaté a spíš nízké a široké než vysoké. Kulaté nádoby totiž nechávají v rozích police prázdno a špatně se srovnávají vedle sebe. Hranatý box využije každý centimetr a sousední krabičky na sebe pěkně dosednou.
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Trik stojí na jednoduchém principu. Když položíte na polici kelímek jogurtu nebo rajče, nad ním zůstane volný vzduch až ke druhé polici, a ten prostor nijak nevyužijete. V běžné lednici se takové mrtvé místo schovává nad skoro každou potravinou a dohromady ho jsou klidně celé police. Dózy tenhle vzduch zaberou, protože je můžete stavět na sebe až do plné výšky police. Navíc drží tvar, takže se nekácejí a nevytvářejí mezi sebou zbytečné škvíry jako změť různě velkých obalů.
Druhá věc je porcování. Velké rodinné balení rozdělíte do menších boxů na jednu nebo dvě porce a ty se skládají mnohem líp než jedno neforemné balení. Přesné číslo se liší lednice od lednice, ale lidé, kteří metodu vyzkoušeli, se shodují, že do stejné lednice najednou naskládají klidně o třetinu víc než dřív.
Jak lednici přeskládat krok za krokem Nejdřív lednici celou vykliďte a rozdělte potraviny podle toho, jak často je berete do ruky. Věci na denní použití patří do výšky očí, kam snadno dosáhnete. Co používáte jen občas, poputuje nahoru nebo dozadu. Pak rozmyslete jednotlivá patra. Ovoce a zeleninu nechte ve spodních šuplících, o polici výš dejte maso a ryby v uzavřené krabičce, aby nic nekapalo na okolní jídlo. Mléčné výrobky a hotová jídla jdou ještě výš. Do dveří, kde teplota nejvíc kolísá, patří nápoje, zavařeniny a ochucovadla. Poslední zásada je otočit sled potravin. Ty s nejkratší trvanlivostí postavte dopředu, aby vám nezmizely vzadu, a nové nákupy schovejte za ně. Na co si dát pozor, ať trik nefunguje naopak Přečtěte si také: Kdo má doma starou plechovou dózu na čaj po babičce, sedí na pokladu. Sběratelé za ni dávají až 2 500 Kč
I plná lednice potřebuje dýchat. Když ji nacpete k prasknutí a boxy natlačíte až ke stěnám, vzduch nemá kudy proudit a chlazení se zhorší. Mezi krabičkami a zadní stěnou proto nechte malé mezery.
Myslete i na to, že do lednice nepatří všechno. V chladu ztrácí chuť a rychleji měkne třeba tohle: – brambory, – cibule a česnek, – rajčata, – papriky a okurky, – banány a jiné exotické ovoce.
Těmhle potravinám bude líp v temné a suché spíži nebo v míse na lince. Když je z lednice vystěhujete, uvolníte v ní další místo úplně zadarmo.
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Průhledné dózy mají ještě jednu výhodu. Na první pohled vidíte, co v lednici máte, takže se vám vzadu nic nezapomene a neskončí zplesnivělé v koši. To se počítá, protože každý z nás ročně vyhodí desítky kilogramů potravin, které by se daly sníst. Uspořádaná lednice tak ušetří místo i peníze za zbytečně koupené jídlo, které se pak jen zkazí.
Zdroje: https://www.uklidproklid.eu/blog/velky-prehled–jak-spravne-usporadat-lednici-a-skladovat-potraviny/, https://blog.kosik.cz/jak-si-zorganizovat-lednici-a-spiz/, https://news.samsung.com/cz/konec-preplnenych-polic-novy-pristup-k-ukladani-potravin-do-lednice, https://placeideal.com/25-fridge-organization-ideas-for-aesthetic-budget-friendly-and-smart-storage-in-any-kitchen/, https://kimchipot.com/korean-pantry-organization-ideas-keep-kimchi-gochujang-neat-small-kitchen-storage-tips/