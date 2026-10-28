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Ondřeje už tři dny hledá rodina, naposledy se ozval z centra Prahy

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Rodina a policisté prosí o pomoc s pátráním po osmačtyřicetiletém muži, který se naposledy ozval z centra Prahy. Jeho blízcí se o něj bojí, trpí totiž duševní poruchou a nemá u sebe silné léky, které potřebuje.
Ondřeje už tři dny hledá rodina, naposledy se ozval z centra Prahy

Ondřeje už tři dny hledá rodina, naposledy se ozval z centra Prahy

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 28.10.2026 05:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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