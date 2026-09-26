Okrasné traviny udělají parádu i na podzim: střih nechte až na jaro

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Okrasné traviny udělají parádu i na podzim: střih nechte až na jaroPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Máte na zahradě okrasné traviny? Tyto rostliny se rychle rozrůstají a jsou oblíbené z praktického i estetického hlediska. Dokážou udělat přírodní bariéru mezi ploty a zajímavě zkrášlí zahradu. Udělají spoustu parády nejen v létě, ale i na podzim. Proto se nedopouštějte zásadní chyby některých zahrádkářů a v tomto období je rozhodně ještě nestříhejte.
Pampová tráva
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Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...Všechny články tohoto autora →
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