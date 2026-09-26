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Okrasné traviny udělají parádu i na podzim: střih nechte až na jaro

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Máte na zahradě okrasné traviny? Tyto rostliny se rychle rozrůstají a jsou oblíbené z praktického i estetického hlediska. Dokážou udělat přírodní bariéru mezi ploty a zajímavě zkrášlí zahradu. Udělají spoustu parády nejen v létě, ale i na podzim. Proto se nedopouštějte zásadní chyby některých zahrádkářů a v tomto období je rozhodně ještě nestříhejte.
Pampová tráva

Pampová tráva

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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