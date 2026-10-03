Od října stačí dát pytel před dům. Nový systém mění způsob, jak se lidé zbavují starého oblečení

Mám doma spoustu oblečení po dětech a také nějaké, které už není mně. Některé se zkouším prodat na internetu, jiné však už na prodej nejsou. Co s nimi? Existují věci, které se ještě dají recyklovat a použít třeba na hadry. Zbytek je třeba vyhodit. Jenže do směsného odpadu rozhodně oblečení nepatří. Naštěstí se stále více rozmáhá sběr textilu přímo před domy. Obyvatelé dostávají nejčastěji fialové pytle a do nich mohou vhazovat použité oblečení a další textilie.
V Kielcích začíná podzimní sběr už 1. října a trvat bude do konce listopadu. Podle Rádia Kielce se během jarního sběru shromáždilo 54 tun textilií, z čehož významnou část tvořilo oblečení vystavené ve fialových taškách. Podobná kampaň probíhá i v Rabě Wyżné . Fialové tašky se tam objeví před objekty dvakrát ročně: v dubnu a v září. Tašky musí být položeny před dům nejpozději do 7 hodin ráno v den svozu a označeny nálepkou „SORTILEG“.
Co patří do pytlů
Do pytlů nemusíte dávat jen oblečení, ale také například ložní prádlo, deky, koberce, ubrusy, záclony nebo obuv. Dokonce i plyšové hračky. Pokud se rozhodnete prádlo třídit mimo vyhrazené svozy, můžete pytle odevzdat do PSZOK. Nemáte se na místo jak dostat? Pak vám nezbývá než si do začátku sběru nechat pytle doma a pak je jednoduše jen dát před dům.
Chystají se novinky
Podle Anity Sowińské, náměstkyně ministryně klimatu a životního prostředí, vláda připravuje zákon o rozšířené odpovědnosti výrobce (EPR) pro textil, jehož konzultace jsou naplánovány na konec tohoto roku. Nový systém pro velké společnosti by měl být spuštěn do dubna 2028.
Výsledkem procesu by měla být recyklace oděvů na vlákna, která lze použít k výrobě nových látek. Teprve potom se systém stane efektivnějším a ekologičtějším, protože pro nové výrobky bude potřeba méně surovin. Zatím se z recyklovaných materiálů vyrábí jen málo oblečení, takže rozsah problému je obrovský. Evropané ročně koupí 26 kg oblečení a 11 kg vyhodí.
Vláda se tématem zabývá
Vláda chce, aby měli lidé možnost textilie odevzdávat pohodlně. Kromě sběru před domy by měl tedy v budoucnu probíhat sběr také ve větších obchodech, maloobchodních řetězcích a na online tržištích. Systém bude počítat se vznikem nových organizací producentů, podobných těm, které v současnosti působí v oblasti sběru použitých elektronických zařízení.
Oblečení stále končí v koši
I přesto, že obce nabízí několikrát za rok svozy textilií, končí často oblečení v popelnicích na odpadky nebo dokonce v městských koších. Pouliční koše jsou přitom určeny jen pro drobné odpadky, které vzniknou přímo venku. Mělo by jít tedy o obaly od jídla, kapesníky nebo třeba nádoby od nápojů. Nedodržování pravidel pro třídění odpadu vede nejen k přeplňování popelnic. Je to samozřejmě estetický problém, ale také problém enviromentální.
Zdroje článku: www.portalsamorzadowy.pl, www.rp.pl, www.rmf24.pl, www.storicko.cz