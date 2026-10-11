Obyvatelé v referendech odmítli výstavbu větrných elektráren

„Návrh na svolání referenda podali občané na základě petice, kde bylo asi 840 podpisů. Začátkem září ho zastupitelé schválili," řekl ještě před volbami Lukáš Janko, místostarosta Kralovic téměř s 3500 obyvateli. Město uspořádalo předloni anketu, pro záměr stavět VTE hlasovalo 52 procent lidí. „Vzhledem k výsledkům jsme pokračovali dál a schválili zadání změny územního plánu, což teď běží," řekl.
V Kralovicích chce postavit dva větrníky česká firma SmartTech, která už je má na Liberecku. Odpůrci varovali před zásahem do barokní cisterciácké krajiny v okolí národní kulturní památky Mariánská Týnice, před hlukem a poklesem cen nemovitostí.
Pro platnost místního referenda je podle zákona nutná účast nejméně 35 procent oprávněných voličů. Rozhodnutí je závazné, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina účastníků a současně alespoň 25 procent všech oprávněných voličů.
Letos v červnu byl navíc na úřední desce města zveřejněn návrh na krajinnou památkovou zónu typu C, který podali zástupci krajské památky na odbor státní památkové péče v Kralovicích. Pokud by byla zóna schválená, nemohly by se tam budovat výškové stavby včetně větrníků. „Odbor vyzval dotčené orgány, aby se k tomu vyjádřily," řekl místostarosta. Vzhledem k přísným parametrům i pro občanské stavby, třeba střechy, podal městský odbor výstavby námitku. A teď se čeká, zatím nic vyhlášeného není, řekl.
Kralovické větrníky měly stát na jižní straně města v údolí k obci Výrov, která souhlasí se čtyřmi větrníky směrem ke Kožlanům, kde teď lidé v referendu stožáry také odmítli. Loni v květnu měl investor v Kralovicích veřejnou debatu.
Větrníky odmítli také lidé v Žihli na pomezí Plzeňského a Ústeckého kraje. Dva větrníky by chtěl postavit ČEZ na okraji obce na horizontu směrem na Hlubokou a také na Kalec, kde je barokní hospodářský dvůr, někdy nazývaný zámeček, který je chráněný jako kulturní památka. Příprava projektu byla zastavena od srpna, kdy se referendum vyhlásilo a ČEZ čekal na jeho výsledky. Žihle by v případě dohody s ČEZ dostávala minimálně dva miliony korun ročně po dobu provozu zdroje.
Obec před dvěma lety zorganizovala anketu, již se účastnilo asi 150 lidí, z nichž polovina byla pro větrníky a druhá proti.
Jednoznačně proti byli i v Měčíně
Plebiscitu v Měčíně na Klatovsku se zúčastnilo 55 procent voličů, z nichž 86 procent větrníky odmítlo, řekla novinářům zapisovatelka volební komise Vladimíra Fialová. Referendum je tedy podle ní platné a závazné.
V Měčíně s 1100 obyvateli vyvolala lidové hlasování skupina obyvatel. „Nevím, co to je za sdružení, bylo to takové živelné. Dělali anketu, právně by neměla šanci. Ale my jsme to brali jako názor lidí a akceptovali jsme to," řekl před hlasováním starosta Stanislav Skala. Podle něj tam dvě firmy zatím jen sondovaly terén a podaly předběžné nabídky. Dodal, že referendum jasně ukáže, co místní opravdu chtějí. Podle Fialové chtěla společnost Complexa postavit v oblasti dva až 13 větrníků s výškou až 250 metrů. Na jaře uspořádali besedy s obyvateli, řekla.