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Obyvatelé v referendech odmítli výstavbu větrných elektráren

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Dennívýzva
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Obyvatelé Kralovic, Žihle i Měčína v referendu odmítli větrné elektrárny. V Kralovicích odpůrci varovali před zásahem do barokní cisterciácké krajiny u Mariánské Týnice, hlukem a poklesem cen nemovitostí. Dva větrníky by chtěl v Žihli postavit i ČEZ. V Měčíně naopak mohlo vyrůst až 13 větrníků.
Obyvatelé v referendech odmítli výstavbu větrných elektráren

Obyvatelé v referendech odmítli výstavbu větrných elektráren

Zdroj: Pixabay.com
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.10.2026 07:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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