Tři použité čajové sáčky v toaletě přes noc odstraní vodní kámen i zápach. Ráno stačí spláchnout a dočistit štětkou

Tři použité čajové sáčky v toaletě přes noc odstraní vodní kámen i zápach. Ráno stačí spláchnout a dočistit štětkouPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Tři použité čajové sáčky v toaletě přes noc odstraní vodní kámen i zápach. Ráno stačí spláchnout a dočistit štětkouZdroj: Mattes / Creative Commons / CC BY-SA
Článek byl publikován 11.10.2026 08:15
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