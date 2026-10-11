UFC podepsalo smlouvu s Paramountem za 7,7 miliardy. Teď budu chtít 10 miliard, řekl Dana White

Dana White sedí před mikrofonem a vypráví historku, kterou fanoušci znají nazpaměť: UFC se prý kdysi prodala za 2 miliony dolarů, když o ni nikdo nestál. Pak ale přijde pasáž, která je nová. Místo obvyklého vyprávění o miliardovém byznysu začne šéf UFC, organizace, která se sama označuje za přední světovou značku smíšených bojových umění, počítat cenu příští televizní smlouvy. A ta současná běží necelý rok. Rozhovor pro podcast The Diary Of A CEO moderátora Stevena Bartletta vyšel 5. října 2026 a redakce MMAmag k němu dohledala v databázi americké burzovní komise dokument, který Whiteovo číslo staví do proporcí.
Co o smlouvě stojí v papírech pro americkou burzovní komisi
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přepisu epizody, do kterého redakce MMAmag nahlédla, říká White o dohodě s Paramountem: „Udělali jsme s Paramountem dohodu za 7,7 miliardy dolarů a všichni říkají: ‚Wow, to je neuvěřitelné.“ O pár vět dál přidá, kam míří: „Chci 10 miliard dolarů, až tahle dohoda skončí.“ Je to jeho ambice, ne podepsané číslo.
Oficiální parametry stojí v
Exhibitu 99.1, který společnost TKO Group Holdings, majitelka UFC a WWE, podala burzovní komisi 11. srpna 2025: sedm let, začátek v roce 2026, průměrná roční hodnota 1,1 miliardy dolarů. Sedmkrát 1,1 dává oněch 7,7 miliardy dolarů (zhruba 167,4 miliardy Kč). Whiteových 10 miliard dolarů (asi 217,5 miliardy Kč) rozložených do stejných sedmi let znamená 1,43 miliardy ročně, tedy o 29,9 procenta víc.
Hodnota práv Celkem za 7 let Průměrně ročně Smlouva s Paramountem (platí od 2026) 7,7 mld. USD 1,1 mld. USD Číslo, které chce White příště 10 mld. USD 1,43 mld. USD Rozdíl +2,3 mld. USD +0,33 mld. USD (+29,9 %) Konec jedné éry v Americe a co z toho pozná fanoušek v Česku
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oznámení UFC z 18. března 2019 redakce MMAmag našla popis předchozího modelu: ESPN+ se od turnaje UFC 236 dne 13. dubna 2019 stal v USA exkluzivním distributorem placených přenosů a americký divák si jednotlivé turnaje kupoval nad rámec předplatného. Od roku 2026 jde podle Exhibitu 99.1 celý balík jinudy. 13 číslovaných turnajů ročně na Paramount+ 30 turnajů série Fight Night ročně vybrané číslované turnaje navíc na televizní síti CBS
Agentura
AP 11. srpna 2025 uvedla, že ESPN platila podle dostupných zpráv zhruba 550 milionů dolarů ročně. Paramount tedy dává přibližně dvojnásobek. Dokument mluví výhradně o právech pro USA a Paramount v něm uvádí, že práva mimo Spojené státy chce zkoumat, až budou dostupná. Pro diváka v Česku a na Slovensku z toho plyne jediné: americká dohoda sama o sobě jeho předplatné nemění, mění se směr, kterým UFC tlačí celý sport od placených přenosů ke streamu. Proč White vyslovil deset miliard takhle brzy
White řekl své číslo 5. října 2026, tedy v době, kdy běží první rok sedmiletého kontraktu oznámeného 11. srpna 2025. Ve stejném rozhovoru tvrdí, že když se Lakers prodali za 12,5 miliardy dolarů, UFC má hodnotu 50 miliard. Tržní kapitalizace celé skupiny TKO, která zastřešuje UFC i WWE, přitom byla podle serveru
StockAnalysis k 9. říjnu 2026 kolem 34,3 miliardy dolarů. Whiteovo číslo není ocenění. Je to postoj.
Mediální práva se nevyjednávají na konci smlouvy, ale celou dobu jejího trvání. Každé číslo vyslovené nahlas je vyjednávací pozice pro příště a zároveň závazek vůči současnému partnerovi. Paramount zaplatil dvojnásobek toho, co podle AP platila ESPN, a šéf UFC veřejně hlásí, že příště chce o další třetinu víc.
Pro bojovníky i pro fanoušky z toho plyne jediná měřitelná věc. Čím dřív White vysloví příští číslo, tím dřív se všechno v UFC začne poměřovat tím, jestli ho sport unese: sledovanost, obsazení karet, tempo turnajů. Sedm let je přesně ta doba, za kterou se ukáže, jestli byla rozcvička za 7,7 miliardy dolarů opravdu jen rozcvička.
Zdroj:
MMAMAG.cz
Autor:
Kristýna Vondráčková