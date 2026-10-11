Vedení UFC osobně slíbilo Ankalajevovi titulový zápas. Musí splnit jednu podmínku

Žádná tiskovka, žádné kamery organizace. Magomed Ankalajev, 34letý ruský bojovník v polotěžké váze do 93 kg, bývalý šampion UFC a zápasník s bilancí 22-2-1 podle UFC, promluvil o své titulové budoucnosti na setkání se svěřenci charitativního fondu Úsměv matky. UFC je největší organizace smíšených bojových umění na světě. Podmínka je prý jediná: ještě jednou vyhrát. Ankalajev k tomu dodal, že vedení věří a že si vezme, co mu patří. Co z toho stojí v oficiálních materiálech UFC a co v nich naopak chybí, ukazuje porovnání jeho slov s žebříčkem a zápasovým profilem organizace.
Slib padl mezi dětmi, ne na tiskovce
Zprávu zveřejnil 9. října 2026 ruský server MMA.Metaratings.ru. O den později ji převzal Sports.ru, který přidává dvě věty navíc proti původní zprávě.
V překladu redakce zní Ankalajevův výrok takto: „Ano, plánujeme bojovat o pás. Ale k tomu teď potřebuju vyhrát jeden zápas. Řekli mi, že příští souboj bude o pás, pokud zvítězím. Vedení mi osobně slíbilo titulový zápas. Věřím jim. Dřív nebo později si vezmeme to, co nám patří“.
Jenže pás, o kterém Ankalajev mluví, drží muž, kterého si čeští fanoušci z dubna 2026 pamatují až moc dobře.
Pás drží muž, kterého tu znají až moc dobře
Šampionem polotěžké váhy je Novozélanďan Carlos Ulberg. Titul získal 11. dubna 2026 na turnaji UFC 327 v Miami, kde podle oficiálních výsledků UFC knockoutoval českého bojovníka Jiřího Procházku v 1. kole v čase 3:45.
Ankalajev je na tom v matchmakingu dobře. Oficiální žebříček UFC i jeho profil na webu organizace ho k 10. říjnu 2026 vedou jako jedničku divize, takže ještě jedna výhra není skok z konce fronty. Bilanci přitom zdroje uvádějí rozdílně: UFC 22-2-1, Sherdog 21-2-1.
V žebříčku a v zápasovém profilu, do kterých redakce MMAmag k témuž datu nahlédla, ovšem není ani jméno dalšího soupeře, ani termín.
Před čtyřmi lety mluvil o zásluze, teď o slovu shora
V archivu UFC Russia redakce MMAmag dohledala jeho vyjádření z 13. března 2022 po výhře nad Thiagem Santosem: „Myslím, že už jsem si titulový zápas zasloužil, doufám, že mi dají zápas o titul“. Tenkrát mluvil o zásluze a o naději. V říjnu 2026 mluví o slibu, který mu prý dalo vedení osobně.
Mezi těmi dvěma větami se vešel kus kariéry: remíza v prvním titulovém zápase s Janem Blachowiczem, zisk pásu nad Alexem Pereirou na UFC 313 8. března 2025 i jeho ztráta v odvetě na UFC 320 4. října 2025.
Od prvního pokusu o pás tak uplynulo 1 400 dní. Zbývá otázka, kolik takové slovo v UFC vlastně váží.
Co v UFC skutečně váží slib shora
UFC není liga s tabulkou, kde se postupuje podle bodů. O titulovém zápase rozhoduje kromě pořadí i forma, zdraví šampiona a prodejnost celé karty. Platí až oznámený zápas, ne věta na charitativní akci. A ta zatím žádný oficiální protějšek nemá: UFC ani Ulbergův tým Ankalajevovo tvrzení veřejně nepotvrdily a žádná ze stran na něj nereagovala.
Vyslovit slib nahlas je ovšem samo o sobě tah. Organizace ho pak buď potvrdí, nebo bude muset vysvětlovat, proč se nestalo to, co bojovník popsal dětem na setkání fondu. Ankalajev má v ruce jedinou doloženou věc: propustku ke dveřím titulového zápasu, která se jmenuje ještě jedna výhra. Jméno muže, který mu v nich má stát v cestě, zatím nezaznělo.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka