Martin Chobot se po rozchodu s Farnou vrátil do výjimečného domu po dědovi: Sousedi prozradili, čeho si všimli

Martin Chobot po rozchodu s Ewou Farnou zřejmě nachází zázemí na Novém Světě. Adresa, kde se má v poslední době objevovat častěji, pro něj očividně není jen praktickým řešením bydlení, ale místem, které má pro něj velkou osobní váhu.
Rozchod Ewy Farne a Martina Chobota po třinácti letech společného života přinesl mimo jiné otázku, kde bude hudebník nyní trávit nejvíce času. Jak jsme na In-Lifestyle zaznamenali, Chobot se má v poslední době stále častěji objevovat v pražské části Nový Svět, kde má velmi osobní vazby a také mimořádně zajímavé bydlení. Právě tam totiž zdědil trojdomek po svém dědečkovi, známém grafikovi a malíři Vladimíru Suchánkovi.
Nový Svět je pro Chobota srdeční záležitost
Informaci o jeho častějším pobytu v Praze potvrdili přímo lidé z okolí domu deníku Blesk. „Vídáme ho tady teď velmi často. Určitě víc než dřív,“ popsali sousedé, kteří si nepřáli být jmenováni. Blesk zároveň připomněl, že zatímco Ewa Farna má zůstávat především v rodinném domě ve Všenorech, Chobot tráví stále více času právě na Novém Světě. Neznamená to automaticky, že se tam po rozchodu definitivně přestěhoval, jeho přítomnost v této části Prahy je ale v poslední době častější.
K tomuto místu má přitom Chobot vztah už od dětství. Trojici propojených domků o celkové ploše přibližně 114 metrů čtverečních získal dědictvím po svém dědečkovi Vladimíru Suchánkovi. Významný český grafik a malíř zemřel v lednu 2021 a dlouhá léta působil také jako předseda Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Na Novém Světě navíc více než tři desetiletí žil. Samotný Chobot později vysvětlil, proč je pro něj místo tak důležité: „Na Novém Světě žil můj děda, od dětství jsem k tomu místu měl blízko. Fascinují mě ty domy, domečky a atmosféra vesnice uprostřed města. Je to pro mě inspirativní prostředí a rád tam chodím tvořit.“ popsal Martin Chobot pro Headliner.
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Zděděný trojdomek má hodnotu desítek milionů
Nemovitost přitom rozhodně není obyčejným pražským domem. Nachází se v atraktivní lokalitě Hradčan jen několik stovek metrů od Pražského hradu a trojici původně samostatných domků propojil v minulosti výtvarník Jiří Anderle. Dům manželé společně rekonstruovali a Chobot se podle tehdejších informací snažil vrátit stavbě její původní podobu. Kolik by takový dům mohl stát dnes, nelze bez aktuálního znaleckého posudku přesně určit. Podle okolních nemovitostí, které se tu v minulosti prodávaly, se bude jednat o částku v řádu desítek milionů korun.
Pro Chobota má ovšem Nový Svět cenu i z úplně jiného důvodu. Právě tady podle svých slov v posledních letech procházel důležitým osobním obdobím a začal přemýšlet o tom, co chce ve svém životě změnit. Uvědomil si přitom, že některé jeho dřívější kroky byly spíš způsobem, jak utíkat sám před sebou a před vlastními psychickými problémy. Rozhodnutí něco změnit proto vnímal jako zásadní životní moment, který si s Novým Světem spojuje.
Místo pro něj navíc není jen vzpomínkou na dědečka. Právě zde vznikla jeho zatím poslední píseň i videoklip, v němž se objevuje také jeho domek. Chobot popsal, že během náročného období často sedával na lavičce na Novém Světě a přemýšlel o svém dalším směřování. Poněkud bizarní příhodu s ptákem, který mu tehdy potřísnil ruku, pak vzal jako symbol štěstí a impulz k tomu, aby skutečně začal nový život, tentokrát především sám uvnitř sebe.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Martin Chobot se po rozchodu s Farnou vrátil do výjimečného domu po dědovi: Sousedi prozradili vše byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.