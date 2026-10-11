Co se stalo s Luckou z Vyprávěj: Místo televize jde Eliška Zbranková ve stopách slavné maminky

Elišku Zbrankovou proslavila role Lucky ve Vyprávěj. Místo další televizní dráhy ale vsadila na divadlo a stabilní herecké zázemí.
Eliška Zbranková patřila k dětským hereckým tvářím, které si diváci poměrně snadno zapamatovali. V televizním filmu Nepolepšitelný hrála už ve dvanácti letech, později se objevila také jako dospívající Lucka Francová ve Vyprávěj. Herectví pro ni přitom nebylo cizím světem, do kterého by vstoupila až před kamerou. Vyrůstala v něm od dětství a její maminkou je herečka Lenka Zbranková. Na In-Lifestyle jsme se podívali na to, čemu se dnes věnuje.
Z herecké rodiny, ale přes diplomacii až na DAMU
Eliška Zbranková vyrůstala v Kladně a k divadlu se dostala už jako dítě. Její maminka Lenka Zbranková působila v kladenském divadle a Eliška tam jako malá hrála například v inscenacích Rok na vsi nebo Lucrezia Borgia. Později spolu stály na jevišti i v dalších projektech. Lenka v rozhovoru pro Český rozhlas vzpomínala, že při společném hraní bývala na dceru nervóznější než sama ze sebe. Zároveň ale řekla, že jí herectví nikdy nerozmlouvala. Eliška totiž zblízka viděla i jeho méně příjemnou stránku, jako nejistotu, časovou náročnost i období, kdy herec nemusí mít práci.
Zajímavé je, že Zbranková přesto nešla k herectví úplně přímo. Po střední škole zaměřené na diplomacii se rozhodla přihlásit na DAMU. Tam už se naplno pustila do činoherního herectví a během studia vytvořila řadu výrazných rolí. Hrála například Rosalindu v Shakespearově komedii Jak se vám líbí, Kressidu v Troilovi a Kressidě nebo Irinu Arkadinovou v Rackovi. Se spolužáky také působila v generačním divadle Činohra 16-20.
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Studium zakončila rolí Raněvské ve Višňovém sadu. Krátce nato už bylo jasné, že její další cesta povede do stálého souboru. V roce 2020 nastoupila do činohry Národního divadla Brno a zůstala jejím členem dodnes.
Z televizní obrazovky se přesunula na brněnská jeviště
Právě tady se její kariéra od dětských začátků výrazně změnila. V Nepolepšitelném z roku 2009 si zahrála Terezu Kotačkovou po boku Jaromíra Hanzlíka a o několik let později přišlo Vyprávěj, kde ztvárnila dospívající Lucii Francovou. Následovaly menší televizní role v seriálech Polda a Krejzovi.
Nové televizní projekty se u ní ale v posledních letech příliš neobjevují. Aktuální profil České televize stále uvádí především Nepolepšitelného a Vyprávěj a filmografické databáze nepřidávají žádný nový výraznější televizní titul.
To ale neznamená, že by ze světa herectví zmizela. Jen je dnes její práce mnohem víc spojená s divadlem. V Národním divadle Brno prošla například Rackem, Kdo se bojí Virginie Woolfové?, Hodinovým hoteliérem, Feministou nebo Zlatým drakem. V roce 2026 se navíc objevila v nové inscenaci Sen čarovné noci, kde hraje Helenu.
Nezůstala jen u divadla
Její práce mimo klasické jeviště je přitom o něco pestřejší, než by se z televizní filmografie mohlo zdát. Zbranková se věnuje také rozhlasové tvorbě a audioknihám. V září 2025 například účinkovala v rozhlasové povídce Syndrom Tako-Tsubo a už předtím dostávala role v dramatizacích Českého rozhlasu.
Zajímavou zkušeností pro ni byla také spolupráce na dramatizaci života sester Brontëových. V rozhlasovém projektu Slečny Brontëovy z roku 2025 ztvárnila Emily Brontëovou. Spolu s Magdalénou Borovou a Terezou Dočkalovou tak dostala prostor vyprávět příběh tří sester, každá z pohledu jedné z nich.
Její kariéra se tedy po dětských televizních rolích neztratila, jen se postupně přesunula jinam. Dnes ji diváci mohou potkat především na jevišti Národního divadla Brno, ale také v rozhlasových dramatizacích. Televizní obrazovka, která ji kdysi proslavila, už zkrátka není hlavním místem, kde Eliška Zbranková pracuje.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Co se stalo s Luckou z Vyprávěj: Místo televize jde Eliška Zbranková ve stopách slavné maminky byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.