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Sparta možná bude muset úplně odepsat Uchennu. Problematické místo na noze se nelepší a hrozí operace

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Jedenáct měsíců na marodce, nula ligových minut v sezoně a podle zákulisních informací iSportu reálná hrozba dalšího chirurgického zákroku.
Sparta možná bude muset úplně odepsat Uchennu. Problematické místo na noze se nelepší a hrozí operace

Sparta možná bude muset úplně odepsat Uchennu. Problematické místo na noze se nelepší a hrozí operace

Zdroj: AC Sparta Praha
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.10.2026 08:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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