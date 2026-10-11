Sparta možná bude muset úplně odepsat Uchennu. Problematické místo na noze se nelepší a hrozí operace

Emmanuel Uchenna přicházel do Sparty v lednu 2025 jako mladý stoper s parametry, které klub cíleně hledal. Tomáš Rosický tehdy mluvil o hráči s atributy pro stoperské pozice a víceletém projektu. O necelé dva roky později má nigerijský obránce na kontě nulu startů v aktuálním ročníku, Sparta se po devíti kolech krčí na osmém místě tabulky a z původního plánu postavit na Uchennovi pravou stranu obrany nezbylo prakticky nic.
Co víme jistě a co přináší zákulisí
Oficiálně Sparta potvrdila dvě věci. V prosinci 2025 Uchenna podstoupil operaci kýly. A v létě 2026, kdy se tým sešel k přípravě, klub uvedl, že stoper pokračuje v rekonvalescenci s výhledem připojit se během soustředění ve Španělsku. Ani jedno se nestalo.
Detailnější obraz přináší až iSport. Podle jeho zdrojů je problém v oblasti napojení Achillovy šlachy na lýtkový sval, v místě, které se po jarním comebacku do dvojzápasu s AZ Alkmaar znovu ozvalo a od té doby vzdoruje konzervativní léčbě. Sparta tuto diagnózu veřejně nepotvrdila. Ale právě ona vysvětluje, proč se rekonvalescence protáhla z týdnů na měsíce a proč se teď mluví o dalším zákroku.
Co by znamenalo „odepsat“ Uchennu
Slovo „odepsat“ neznamená roztržení smlouvy. Uchenna má platný víceletý kontrakt. Jde o sportovní odepsání: přestat s hráčem počítat pro aktuální sezonní plán a definitivně přeskládat obranu bez něj.
Prakticky to Sparta už dělá. Stoperskou dvojici dnes tvoří Guddal a Mbe Soh. Na pravou stranu, kde měl Uchenna v novém systému hrát klíčovou roli, klub v létě přivedl Ki-Janua Hoevera z Wolverhamptonu. Rosický při jeho představení zdůrazňoval rychlost, sílu a odvahu hrát dopředu. Jenže Hoever má zatím na kontě pouhé dva ligové zápasy a sto minut, na verdikt je příliš malý vzorek.
Pokud by Uchenna šel na operaci v říjnu, realistický horizont soutěžního návratu se posouvá nejdříve na jaro 2027. To není klubová prognóza, ale naše dedukce nad běžnou rehabilitační logikou: chirurgický zákrok, nový rehabilitační cyklus, postupné zapojení do týmového tréninku, zatěžovací testy, teprve pak zápasová zátěž.
Investice, která ztrácí hodnotu
Baník Ostrava při Uchennově odchodu potvrdil rekordní výstupní klauzuli, bonusy a procenta z budoucího prodeje. Mediální konsenzus mluví o částce kolem 50 milionů korun, ani jeden z klubů ji oficiálně nepotvrdil. Sparta v Uchennovi viděla nejen oporu, ale i prodejní potenciál. Hráče, který poroste, dostane se do výkladní skříně evropských pohárů a jednou přinese násobek investice.
Tahle logika teď naráží na realitu. Dvacetišestiletý stoper s 26 ligovými starty za Spartu a jedenáctiměsíční pauzou není hráč, o kterého se budou prát zahraniční kluby. Sportovní sázka na růst a zhodnocení se výrazně zhoršila.
Širší obraz sparťanské krize
Uchennova absence není izolovaný problém. Je součástí širšího defenzivního rozkladu, který Spartu po devíti kolech sezony 2026/27 drží na osmém místě s patnácti body. Rosický po první čtvrtině ročníku otevřeně přiznal nespokojenost se startem navzdory jedenácti letním posilám.
Zajímavé srovnání nabízí případ hradeckého stopera Tomáše Petráška, který podle iSportu řešil podobný problém v oblasti Achillovy šlachy a lýtka. Petrášek už má v aktuální sezoně na kontě dva ligové zápasy a 93 minut. Uchenna nulu. Bez veřejného medicínského vysvětlení nelze říct, proč se jejich cesty tak rozcházejí, ale kontrast je výmluvný.
Spekulace o nejhorším scénáři
V okolí případu se podle iSportu objevují i hlasy naznačující nejhorší možný scénář. Dva anonymní zdroje údajně zmínily obavy sahající až ke konci kariéry. Člověk blízký hráči tyto zvěsti ve stejném textu odmítl. Bez veřejného lékařského stanoviska Sparty nebo samotného Uchenny jde o spekulaci, ne o potvrzené riziko.
Přesto je na místě pojmenovat, co Uchennův případ odhaluje. Sparťanská přestavba stojí na růstových hráčích a plánovaných rolích v novém systému. Když jeden z pilířů vypadne na rok a možná déle, celá konstrukce se otřese. A náhrada, ať už jménem Hoever, nebo kdokoli další, potřebuje čas, který tabulka nedává.
Uchenna zatím trénuje individuálně, mimo skupinu, mimo plány. Jeho jméno v kolonce ligových statistik svítí samými nulami, a právě ty nejlépe vystihují, jak daleko má Sparta k tomu, co si od něj slibovala.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl