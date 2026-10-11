Největší tajemství Dany Drábové bylo odhaleno až po její smrti: V tento den si celé Česko uvědomilo pravdu

Dana Drábová patřila k nejvýraznějším českým odbornicím, o jejím soukromí se však příliš nevědělo. Dlouhá léta žila po boku Markéty Pávové, o jejich vztahu se ale veřejně začalo výrazněji mluvit až po smrti fyzičky.
Dana Drábová patřila k osobnostem, které znalo celé Česko, přesto o ní veřejnost věděla překvapivě málo. Respektovaná jaderná fyzička, dlouholetá šéfka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a výrazná popularizátorka vědy zemřela před rokem ve věku 64 let. Až po její smrti se naplno začalo mluvit také o ženě, která po jejím boku dlouhá léta stála, partnerce Markétě Pávové. Na In-Lifestyle jsme se zaměřili na jejich vztah i kariéru ženy, která se stala jednou z nejznámějších tváří české jaderné energetiky.
Od Černobylu až do čela jaderného úřadu
Dana Drábová vystudovala Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT, kde se věnovala dozimetrii a aplikacím ionizujícího záření. Po škole nastoupila do Centra hygieny záření a významným způsobem ji profesně ovlivnila havárie v Černobylu v roce 1986. Později se stala zástupkyní vedoucího Ústředí radiační monitorovací sítě České republiky, působila na Státním úřadu pro jadernou bezpečnost a v roce 1996 se stala ředitelkou Státního ústavu radiační ochrany. V roce 1999 pak usedla do čela SÚJB a v této funkci zůstala až do své smrti v říjnu 2025.
Drábová se postupně stala jednou z nejvýraznějších českých odbornic na jadernou energetiku. Dokázala složitá témata vysvětlovat srozumitelně, vystupovala v médiích, přednášela na školách a univerzitách a byla aktivní také na sociálních sítích. Zastávala rovněž řadu mezinárodních funkcí, mimo jiné byla členkou Rady guvernérů Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Za svou práci získala řadu ocenění a v roce 2024 například japonský Řád vycházejícího slunce. Její profesní život byl tedy mimořádně veřejný, zatímco ten osobní zůstával téměř dokonale pod pokličkou.
Milan Peroutka by pro mladistvý vzhled obětoval mnohé: Kvůli manželovi vyzkoušel i aplikaci lososího spermatu
Markéta Pávová? „Režim paní Columbové“
O tom, že Drábová žila s Markétou Pávovou, se širší veřejnost dozvěděla naplno až po její smrti. Nešlo však o vztah, který by dvojice před okolím za každou cenu skrývala. Obě ženy se například objevily na inauguraci prezidenta Petra Pavla v březnu 2023 a společně dorazily také na pohřeb Karla Schwarzenberga. Drábová navíc už dříve na sociálních sítích sdílela fotografie, jejichž autorkou byla Pávová. V jejím širším okolí tedy o vztahu lidé věděli, jen samotná Drábová o soukromí veřejně prakticky nemluvila.
Velmi výrazný okamžik přišel po její smrti. Pávová se během vzpomínkového večera stala autorkou dopisu, v němž s nadsázkou přirovnala jejich soukromí k příběhu paní Columbové, jak zmiňuje iDnes. O několik týdnů později pak právě ona převzala za svou partnerku na Pražském hradě Řád bílého lva in memoriam. Tehdy prezidentův kancléř veřejně řekl, že vyznamenání přebírá „pozůstalá partnerka“ Dany Drábové, a vztah se tak definitivně dostal do centra pozornosti.
Zatímco mnozí lidé reagovali s respektem a připomínali především její mimořádnou kariéru, objevily se na internetu také urážlivé komentáře zaměřené na její vztah a sexuální orientaci. Rok po její smrti Markéta Pávová v rozhovoru pro Český rozhlas znovu vystoupila jako její dlouholetá partnerka, která se významně podílela na výstavě připomínající Drábové život. Fotografie a předměty související s její kariérou si budou moci zájemci prohlédnout v sídle Státního úřadu pro jadernou bezpečnost až do konce listopadu.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Největší tajemství Dany Drábové bylo odhaleno až po její smrti: Její vztah poté nešlo přehlédnout byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.