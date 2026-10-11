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Zásadní změny v českých důchodech: Některé penze vzrostou, jiné čeká přísnější výpočet

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Rok 2027 přinese důchodcům vyšší penze i nové podmínky. Výchovné už nebude růst a nové důchody se budou počítat o něco přísněji.
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Zdroj: Fotografie: NextFoto
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.10.2026 08:27

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