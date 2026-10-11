Zásadní změny v českých důchodech: Některé penze vzrostou, jiné čeká přísnější výpočet

Rok 2027 přinese důchodcům vyšší penze i nové podmínky. Výchovné už nebude růst a nové důchody se budou počítat o něco přísněji.
Rok 2027 přinese českým důchodcům několik důležitých změn. Nejvíce lidí se dotkne lednová valorizace, která zvýší penze v průměru o 304 korun. Změní se ale také
pravidla pro výchovné a výpočet nově přiznávaných důchodů. Některé další návrhy vlády zatím nejsou schválené, a proto není jisté, zda začnou platit. Senioři tak mohou očekávat vyšší pravidelné penze, ale zároveň i několik změn pravidel. Valorizace přidá peníze, výchovné už růst nebude
Od ledna se základní výměra důchodu zvýší o 270 korun na 5 170 korun a procentní výměra vzroste o 0,2 procenta. Průměrný samostatně vyplácený
starobní důchod tak dle ministerstva práce stoupne z 21 892 na 22 196 korun. „ Relativně nízká valorizace je z jednoho pohledu také pozitivní zprávou, protože odráží nízkou inflaci,“ uvedl ministr práce Aleš Juchelka dle MPSV s tím, že vláda zároveň navrhuje jednorázový příspěvek 2 000 korun.
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Mění se také výchovné. Lidé, kteří už dostávají 500 korun za dítě, o něj nepřijdou, částka se ale při dalších valorizacích nebude zvyšovat. U nově přiznávaných důchodů se za první dvě děti začne používat rodinný vyměřovací základ, přičemž pokud by byl pro rodiče méně výhodný,
použije se výhodnější výpočet. Za třetí a každé další dítě zůstane výchovné 500 korun. Nejnižší starobní důchod pak od ledna dosáhne 10 340 korun.
Fotografie: Freepik
Přísnější pravidla čekají lidi, kteří do penze teprve odejdou. Do první redukční hranice se v roce 2027 započte 98 % osobního vyměřovacího základu místo současných 99 % a za každý rok pojištění 1,490 % místo 1,495 %. Nově bude také možné dobrovolně sdílet
vyměřovací základy mezi manžely a registrovanými partnery. Vláda navíc navrhuje zvýhodnit pracující důchodce: sleva na sociálním pojištění zůstane 6,5 procenta a důchod by se jim podle návrhu zvyšoval o 1,5 % za každý odpracovaný rok. „ Chceme, aby práce i po dosažení důchodového věku byla pro lidi atraktivnější,“ uzavřel Juchelka. Na SvětěKreativity.cz jsme psali jak efektivně ušetřit peníze.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webu
MPSV, Národnírozpočtovárada, PSP
Článek
Zásadní změny v českých důchodech: Některé penze vzrostou, jiné čeká přísnější výpočet pochází z webu Světkreativity.