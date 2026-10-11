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Halle Berry měla škrtit syna: Exmanžel žádá soud o ochranu chlapce!

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Dennívýzva
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Olivier Martinez (60) požádal soud o ochranu jejich dvanáctiletého syna Macea a tvrdí, že ho Halle Berry (60) při hádce fyzicky napadla. Soud vydal dočasné ochranné opatření a upravil hereččiny návštěvy. Její právnička obvinění odmítá.
Halle Berry čelí závažnému obvinění.

Halle Berry čelí závažnému obvinění.

Zdroj: Getty Images
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.10.2026 07:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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