Nečekané drama v senátních volbách. Čižinskému se povedl malý zázrak

Nečekané drama v senátních volbách. Čižinskému se povedl malý zázrakPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nečekané drama v senátních volbách. Čižinskému se povedl malý zázrakZdroj: Praha sobě
Článek byl publikován 11.10.2026 07:53
Velkým překvapením voleb do zastupitelstva Prahy je aktuální třetí místo Prahy sobě. Z opozice se teď...
Předseda Pirátů Zdeněk Hřib na sobotní tiskové konferenci v půl osmé večer ve volebním štábu ocenil...
Praha se kompletní výsledky voleb do zastupitelstva dozvěděla až ráno, sčítání šlo totiž velmi pomalu....
Praha dokončila rekonstrukci historické budovy jateční burzy v areálu Holešovické tržnice. V památkově...
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →
- Portlík bude jednat s Hlaváčkem, nechá mu post primátora. Koalici s ANO vyloučil
- Konečně jsme dokázali prodat naše výsledky, říká o úspěchu Prahy sobě Scheinherr
- Hřib slabší podporu v Praze vysvětluje i nedostatkem peněz na kampaň
- Sčítání hlasovacích lístků šlo v Praze pomalu. STAN vyhrál těsně před Spolu