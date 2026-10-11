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Nečekané drama v senátních volbách. Čižinskému se povedl malý zázrak

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Příští týden se bude druhé kolo senátních voleb konat ve všech třech obvodech, v Praze 1, 5 a 9. V Praze 1 to dlouho vypadalo, že Jiří Padevět získá mandát hned v prvním kole, Janu Čižinskému se ale povedl zázračný finiš.
Nečekané drama v senátních volbách. Čižinskému se povedl malý zázrak

Nečekané drama v senátních volbách. Čižinskému se povedl malý zázrak

Zdroj: Praha sobě
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 11.10.2026 07:53

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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