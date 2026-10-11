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Fili v UFC sestřelil Kamaku high kickem. Dorážku zastavil v poslední chvíli

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Andre Fili ukončil zápas na turnaji UFC Vegas 122 pouhých 22 sekund po začátku druhého kola. Po dvou předchozích porážkách se vrátil na vítěznou vlnu a za svůj výkon navíc získal bonus od organizace.
Fili v UFC sestřelil Kamaku high kickem. Dorážku zastavil v poslední chvíli

Fili v UFC sestřelil Kamaku high kickem. Dorážku zastavil v poslední chvíli

Zdroj: UFC
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 11.10.2026 07:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

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