Fili v UFC sestřelil Kamaku high kickem. Dorážku zastavil v poslední chvíli

Fili v UFC sestřelil Kamaku high kickem. Dorážku zastavil v poslední chvíliPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Fili v UFC sestřelil Kamaku high kickem. Dorážku zastavil v poslední chvíliZdroj: UFC
Článek byl publikován 11.10.2026 07:37
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