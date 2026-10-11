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Rozchod, odchod z Ulice a rok a půl samoty. Aneta Krejčíková přiznala novou lásku: „Jsem zadaná a velmi šťastně"

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Dennívýzva
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Herečka, která dvě dekády ztělesňovala Gábinu Hermanovou, prošla za poslední rok a půl proměnou osobního i profesního života. Na podzim 2026 poprvé otevřeně potvrdila nový vztah.
Aneta Krejčíková

Aneta Krejčíková

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.10.2026 08:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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