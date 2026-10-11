Rozchod, odchod z Ulice a rok a půl samoty. Aneta Krejčíková přiznala novou lásku: „Jsem zadaná a velmi šťastně"

2. října 2026 zazněla v rozhovoru pro
Blesk věta, kterou Aneta Krejčíková ukončila měsíce spekulací: Stručné, jednoznačné, bez příkras. Přišlo to ve chvíli, kdy se její tvář znovu objevila na obrazovkách v roli Gábiny, a kdy se zdálo, že celá předchozí kapitola plná rozchodu, odchodu ze seriálu a hledání nového směru konečně dostala svůj závěr. „Jsem zadaná a velmi šťastně. Víc bych do podrobností nechtěla zabíhat.“ Konec vztahu, který měl být „navždy“
Na jaře 2025 Krejčíková v podcastu Mámy sobě poprvé veřejně přiznala, že s Ondřejem Rančákem, otcem jejích dvou dětí a někdejším snoubencem, už přes rok netvoří pár. Slova, která tehdy zvolila, nesla váhu: rozpad označila za možné „největší životní selhání“, protože v sobě nesla hluboce zakořeněnou představu úplné rodiny. Vztah podle ní „neměl pevný základ“ a nešlo o první krizi, spíš o postupné vyprchání něčeho, co se nedalo opravit.
Rančák přesto zůstal aktivním otcem. Oba opakovaně zdůrazňovali, že „jsou rodina“, i když už nebydlí pod jednou střechou. V létě 2026 Krejčíková dokonce zmínila, že
s expartnerem docházejí na párovou terapii, nikoli kvůli záchraně vztahu, ale kvůli dětem a budoucím partnerům na obou stranách. Chtěli si společnou minulost „vyčistit“, aby nezatěžovala to, co přijde. Proč odešla z Ulice po dvaceti letech u Gábiny
Před prázdninami 2025 Krejčíková opustila seriál, v němž strávila dvě desetiletí. Důvod nebyl dramatický ani osobní, šlo o vědomé rozhodnutí vystoupit z komfortní zóny.
řekla tehdy pro „Potřebuju se trošku nadechnout,“ TV Nova. Po dvaceti letech v jedné roli, při intenzivním natáčecím tempu a souběžném angažmá ve dvou divadlech cítila, že potřebuje prostor pro jiné typy postav.
Zároveň nechala dveře otevřené. A právě to se ukázalo jako klíčové: na podzim 2026, když Ulice vstoupila do 22. sezóny a
oslavila jedenadvacet let existence, se Gábina Hermanová vrátila. Podle oficiální komunikace Novy měl návrat příběhový účel: posunout dějovou linku postavy, která diváky provázela od samého počátku. Zhruba rok a půl mezi dvěma vztahy, a rozhodně ne v nečinnosti
Období mezi rozchodem a potvrzením nového partnera trvalo přibližně rok a půl. Označovat ho za „samotu“ by ovšem bylo zavádějící v jednom ohledu: Krejčíková rozhodně neseděla doma. Skloubila stálé angažmá na Fidlovačce, kde hraje v inscenacích Sugar, Válka Roseových či Amadeus, s rolemi na Vinohradech v Ondině, Velkém Gatsbym nebo Pasti na myši. K tomu přibyl televizní seriál Boží plán a v létě 2026 i Komedie omylů na Letních shakespearovských slavnostech.
Logistiku kolem dvou dětí, dvou divadel a natáčení sama popsala bez iluzí:
Opírala se o širokou rodinu a o Rančákovo aktivní otcovství. Partnerská samota tedy znamenala spíš absenci milostného vztahu uprostřed jinak přeplněného kalendáře. „Není to úplně jednoduché.“ Zdroj fotografie: Se svolením TV Prima Nový muž mimo reflektory showbyznysu
První dohledatelné potvrzení nového partnera přinesla Krejčíková už 10. června 2026 v rozhovoru pro
iDNES: “ Žádné jméno, žádné fotky, žádný Instagram s párovou estetikou. Jen holý fakt a jasná hranice. „Jsem šťastně zadaná. Můj přítel není z umělecké branže.
O necelé čtyři měsíce později, při zvýšené mediální pozornosti kolem návratu do Ulice, formulaci zopakovala ještě přímočařeji. Spojení obou událostí (comebacku Gábiny a přiznání vztahu)
vypadá na první pohled jako promyšlená mediální strategie. Dostupné zdroje ale žádnou takovou provázanost nenaznačují. Spíš šlo o souběh: vztah dozrál natolik, aby o něm mohla mluvit, a seriálový návrat přitáhl mikrofony. Comeback, který spojil osobní restart s profesním návratem
Podzim 2026 přinesl Krejčíkové něco, co se v hereckém světě stává zřídka: možnost vrátit se k ikonické roli s odstupem, novou energií a bez pocitu, že se vrací z nutnosti.
Gábina Hermanová znovu vstoupila do děje Ulice, herečka mezitím nasbírala zkušenosti v odlišných žánrech od Shakespeara po televizní drama a v soukromí našla stabilitu, o které mluví s neskrývanou radostí.
Podle nás právě tahle souhra okolností dělá z jejího příběhu víc než běžnou bulvární zprávu o novém partnerovi. Krejčíková neoznámila vztah jako senzaci, potvrdila ho jako součást širší proměny, ve které si po dvaceti letech v jednom seriálu a po rozpadu dlouholetého partnerství dokázala přestavět profesní i osobní život prakticky od základů.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová