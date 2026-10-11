Ze syna Bořka Slezáčka vyrostl mladý fešák: Fanoušci nemohou uvěřit, jak moc je mu podobný

Bořek Slezáček po delší době ukázal staršího syna Kolju. Podobu s otcem sedmnáctiletý Nikolaj nezapře. S tatínkem si jsou podobní i povahově, ale herectví ho zatím nezlákalo.
Bořek Slezáček se pochlubil svým starším synem Koljou a podobu obou mužů nepřehlédnete. Na společných fotografiích opravdu vyniká, jak moc se geny v rodině nezapřou. Naše redakce In-Lifestyle se proto podívala, co všechno se ví o nejstarším synovi známého herce, moderátora a muzikanta.
Kolja je po tátovi nejen vzhledem, ale i povahou
Kolja je starším ze dvou synů, které má Bořek Slezáček se svou dlouholetou partnerkou Žanetou Suchánkovou. Ta se pohybuje především v produkční oblasti a společně s Bořkem vychovávají kromě Kolji také mladšího Andreje. Pár spolu žije řadu let a Slezáček o své partnerce opakovaně mluvil jako o člověku, který výrazně ovlivnil jeho život.
Podoba Nikolaje s otcem ale není to jediné, co mají společné. Slezáček už před několika lety prozradil, že syn je mu podobný také povahou. „Starší Kolja je vysloveně po mně, dobrodruh, Andy se odmala drží domova,“ řekl v rozhovoru pro Magazín DNES. Podobně mluvil i v jiném rozhovoru, když vzpomínal na vlastní dospívání. Podle něj se tehdy Kolja začínal vydávat vlastní cestou a rodiče mu v tom chtěli dát dostatek prostoru.
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Studuje produkci a už se objevil i v televizi
O jeho budoucnosti má přitom Bořek Slezáček jasno: nechce mu ji určovat. „Kluky k radosti mé ženy vychovávám ultraliberálně. Oni si vyberou, kudy půjdou,“ uvedl pro iDNES, s tím, že jeho starší syn studuje na umělecké škole produkci. Zajímavé je, že Kolja měl k showbyznysu blízko už jako malý. V šesti letech se objevil na konkurzu na muzikál Děti ráje a tehdy se dokonce mluvilo o tom, že by mohl kráčet v otcových stopách. Herectví ho však nakonec nezlákalo.
Lidé ho ale letos mohli vidět i před televizními kamerami, když se spolu se svým otcem objevil v rodinném speciálu pořadu Máme rádi Česko, kde nastoupil na stranu potomků společně s Richardem Krajčem juniorem a Bořkem Čermákem.
Jak se zdá, dospívající syn se od svého slavného otce opravdu nenechá ve všem vést za ruku. Už v roce 2017 o něm tatínek prozradil, že měl ve škole výborné výsledky, ale s kázní to bylo horší. Dnes už je z malého chlapce sedmnáctiletý mladík, který svého tatínka podle aktuálních fotografií nejen nápadně připomíná, ale také výškově přerostl.
Momentálně si oba užili společný měsíc v Beskydech, kde se natáčel nový snímek Narozeniny od Jana Hřebejka. Bořek Slezáček k němu napsal scénář a střihnul si i hlavní roli. „Já jsem předstíral, že umím hrát, a Kolja makal na place. Fajn to bylo. Narozeniny půjdou do kin v roce 2027,“ uvedl Slezáček na svém instagramu.
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Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Bořek Slezáček se pochlubil 17letým synem Koljou: Tatínka stihl přerůst a objevil se už i v televizi byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.