Gastrointestinální infekci je třeba zachytit dříve, než nadělá paseku. Hlásí se nevolností i horečkou

Gastrointestinální infekci je třeba zachytit dříve, než nadělá paseku. Hlásí se nevolností i horečkouPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bez popiskuZdroj: Fotografie: Depositphotos
Článek byl publikován 11.10.2026 08:23
Chronický kašel je velmi nepříjemný problém, který může snadno ovlivnit váš každodenní život. Existují však...
Ženské tělo je ovládané hormonální linkou, která se v průběhu měsíce radikálně mění. Díky tomu je třeba...
Mandle patří mezi nejoblíbenější ořechy na světě. Jsou vysoce výživné a bohaté na zdravé tuky,...
Vitamin E je vitamin rozpustný v tucích. Jeho hlavní rolí je působit jako antioxidant, zachycující volné...
Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...Všechny články tohoto autora →
- Domácí léčba chronického kašle: Vlhký vzduch i slaná voda čekají na akci
- Tahle bolest se může ozvat po jediném tučném jídle. A někdy trvá i několik hodin
- Ženy s infarktem jsou posílány z pohotovosti domů 7× častěji než muži. Lékaři se totiž stále učí jen o mužských symptomech
- Ženskému tělu často scházejí důležité vitaminy a minerály. Bez jejich dostatku nemůže organismus správně fungovat