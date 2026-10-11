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Hradecké letiště čeká velká akce. Do davu spadnou dvě letadla

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Dvě letadla se srazí ve vzduchu a jejich trosky dopadnou přímo mezi diváky. Hradecké letiště ve středu 14. října zažije velké cvičení záchranářů se stovkou figurantů.
Hradecké letiště čeká velká akce. Do davu spadnou dvě letadla

Hradecké letiště čeká velká akce. Do davu spadnou dvě letadla

Zdroj: HZS Královéhradecký kraj
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 11.10.2026 08:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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