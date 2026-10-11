Nela Slováková si na Maledivách dopřává luxus a každý den se fotí v bikinách. Doma to prý vypadá úplně jinak

Začátkem října 2026 se na instagramovém profilu Nely Slovákové rozjel seriál, který její sledující znají z každé exotické cesty: denní fotka v bikinách, tyrkysový oceán v pozadí a tělo natřené olejem na opalování. Tentokrát ovšem přidala něco navíc. Ve videu z pláže otevřeně popsala, jak vypadá její dovolenkový rytmus a proč ho doma v Česku nedokáže zopakovat. Právě tahle upřímnost odlišuje její maledivský pobyt od běžné influencerské pohlednice.
Dva týdny bez lidí, se žraloky a s vínkem v ruce
Když Slováková mluví o luxusu, nemyslí tím jen bělostný písek a vodní bungalovy. Sama svůj pobyt shrnula jako „dva týdny úplného klidu, pohody, spánku, žádných lidí, jídla a vínka.“ K tomu patří výlety loďkou po atolech, šnorchlování a setkání se žraloky pod hladinou. Podle průvodce potápěním na Maledivách jde nejčastěji o útesové nebo žraločí druhy považované za neagresivní; při dodržení odstupu a zákazu krmení jde o standardní turistický zážitek, byť otevřená voda vždy nese určitou míru nepředvídatelnosti.
Na Maledivy dorazila s partnerem Radkem Roušalem. Pár si cestu naplánoval jako restart po emočně vyčerpávajícím období: Roušal 12. září prohrál zápas s Jonasem Mågårdem submisí ve třetím kole, přičemž celé týdny před soubojem provázely ostré slovní přestřelky i vypjatá hádka při vážení, po které Slováková skončila v slzách. Sbalili kufry a zamířili na ostrovy.
Ranní rituál, který funguje jen u moře
Každodenní focení v plavkách nepřichází náhodou. Influencerka si z něj udělala osobní minivýzvu: ráno vstát, zacvičit, vyfotit se a na konci pobytu nasdílet výsledek. Sekundárně tím krmí svůj Instagram průběžným obsahem, a mimochodem předvádí i nové kousky z vlastní plavkové kolekce. Podle Expresu na Maledivách ukazuje právě čerstvé modely své značky, takže plážové snímky plní dvojí roli: osobní motivace i nenápadné budování brandu.
Srovnání s jejím lednovým a únorovým pobytem na Bali je výmluvné. Tam strávila zhruba padesát dní, uspořádala okázalou narozeninovou oslavu v přepychové vile s DJem, barmanem, kameramanem a šampaňským, přátelům zaplatila letenky i třídenní ubytování. Komunikovala fitko, fitness lekce, ledovou koupel a „zdravý životní styl.“ Maledivský pobyt působí komorněji, párový, soustředěný dovnitř, bez velkolepých party.
Proč doma snídaně zvládne, ale večeře už pokulhávají
Právě tady přichází nejzajímavější přiznání. Slováková ve svém videu popisuje, že na dovolené ji baví vstát, zacvičit a dát si promyšlené jídlo. Snídani a oběd zvládá i v Česku. Pak to ale „pokulhává“: chodí na večeře, řeší svačiny a disciplína se rozpadá.
Kontext dodává i TV Nova: před dovolenou se na vztahu i režimu podepsal nedostatek společného času. Roušal se chystal na zápas, Slováková připravovala otevření nové prodejny. Pracovní tempo, společenské povinnosti a běžný český podzim zkrátka vytvářejí prostředí, v němž dovolenkový model dvou jídel denně, ranního cvičení a osmi hodin spánku prostě nefunguje.
Dovolená jako výkladní skříň i zrcadlo
Podle nás je na celém maledivském seriálu nejcennější právě ta otevřenost. Influencerský svět běžně servíruje exotické záběry jako normu, Slováková k nim přidává komentář, že jde o výjimku. Dva týdny kontrolovaného režimu v tropickém ráji jí umožňují vypadat a cítit se přesně tak, jak to předvádí. Doma tentýž scénář rozbíjí večeře s přáteli, pracovní schůzky a obyčejný rytmus roku. A právě proto fungují ty každodenní fotky v bikinách jako kontrast, který si uvědomuje i sama autorka, a sdílí ho bez příkras.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová