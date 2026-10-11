Jones ukončil kariéru, ale dveře do UFC si nechává otevřené. Letos ho testovali už čtyřikrát

Otevřete si stránku, na které antidopingový program UFC, tedy největší organizace smíšených bojových umění, zveřejňuje, koho a kolikrát v daném roce testoval. Přepnete ji na rok 2026. A mezi jmény aktivních zápasníků tam pořád stojí Jon Jones. Vedle jeho jména svítí číslo 4. Muž, který je podle vedení UFC po kariéře, tedy zůstává v systému, do kterého nikdo nechodí pro zábavu. Redakce MMAmag si tuhle tabulku otevřela 10. října 2026 a položila ji vedle toho, co Jones o své budoucnosti naposledy řekl.
Nejspíš už nenastoupím, ale testy běží dál
Server
MMA Fighting uvedl 10. října 2026, že Jones odpověděl na svém účtu na síti X fanouškovi, který se ho ptal na zápasovou budoucnost. Podle tohoto serveru napsal: „Nejspíš už bojovat nebudu, ale momentálně mě pořád testují. Nechávám si otevřené dveře, nikdy nevíte, co přinese budoucnost.“ Není to oznámení návratu. Je to odmítnutí definitivního konce.
Jon Jones, 39letý americký bojovník těžké váhy s bilancí 28-1-0 a jedním zápasem bez vyhlášeného výsledku, držel titul v polotěžké i těžké váze. Naposledy nastoupil 16. listopadu 2024 na turnaji UFC 309, kde porazil Stipeho Miocice technickým knockoutem ve třetím kole. Konec jeho kariéry oznámil šéf UFC Dana White 21. června 2025 na tiskové konferenci po turnaji UFC Baku v Ázerbájdžánu. Jones tedy nic nového neoznamuje, jen to poprvé sám změkčuje.
Že nejde jen o řeč do větru, ukazuje dokument, který UFC zveřejňuje na svém webu a ve kterém má Jones pro rok 2026 připsané číslo.
Tabulka, kterou UFC nechává viset všem na očích
V oficiálním přehledu testů za rok 2026 je u Jonesova jména uvedena hodnota 4. Stránka hlásí poslední aktualizaci 9. října 2026. Takzvaný drug-testing pool je skupina bojovníků, kterým může antidopingový program UFC kdykoli bez ohlášení přijít odebrat vzorek. Kdo v něm není, nemůže nastoupit.
Teď to důležité a bez ironie: číslo v tabulce znamená počet testovacích sezení, ne počet nálezů. Program sám na stránce vysvětluje, že počítá právě sezení, protože podle něj přesněji odrážejí objem testování u konkrétního sportovce. V přehledu oznámených sankcí antidopingového programu UFC, do kterého redakce MMAmag nahlédla 10. října 2026, u Jonesova jména žádné porušení nestojí.
A český háček. Ve stejné tabulce má 4 testovací sezení i Jiří Procházka, aktivní český bojovník polotěžké váhy, který 11. dubna 2026 na turnaji UFC 327 prohrál s Carlosem Ulbergem knockoutem v prvním kole. Penzista je tedy v roce 2026 v evidenci stejně často jako muž, který je aktivním bojovníkem.
Jonesovy vlastní věty o konci kariéry ale za posledních 16 měsíců zněly pokaždé trochu jinak.
Zadní vrátka
Redakce MMAmag položila vedle sebe tři body: oznámení UFC z 21. června 2025, záznam o Jonesově návratu do testovacího programu z léta 2025 a říjnový výrok z roku 2026. Dohromady skládají jeden obraz. Jones se nikdy nevyjádřil tak, aby po něm nezůstala skulina.
Datum Kdo a kde Deklarovaný status 21. června 2025 Dana White, tisková konference po UFC Baku Jones je podle UFC oficiálně v důcodu 9. srpna 2025 Sherdog podle online záznamů testovacího programu Jones je zpět v testovacím programu UFC 10. října 2026 Jon Jones na síti X, podle serveru MMA Fighting Nejspíš už nenastoupí, dveře nechává otevřené Proč se mu vyplatí nic neuzavřít
Příspěvek z října 2026 není krok k návratu. Je to údržba vlastní ceny. Dokud je jméno v testovacím programu, zůstává Jones kdykoli použitelný pro jakoukoli velkou kartu. Stojí ho to čtyři návštěvy odběrového týmu za rok a nestojí ho to jediný úder.
Zdroj:
MMAMAG.cz
Autor:
Kristýna Vondráčková