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Jones ukončil kariéru, ale dveře do UFC si nechává otevřené. Letos ho testovali už čtyřikrát

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Oficiálně je v penzi od června 2025. Jeho jméno ale v evidenci UFC pořád svítí, a to se stejným číslem testovacích sezení jako u aktivního Jiřího Procházky.
Jones ukončil kariéru, ale dveře do UFC si nechává otevřené. Letos ho testovali už čtyřikrát

Jones ukončil kariéru, ale dveře do UFC si nechává otevřené. Letos ho testovali už čtyřikrát

Zdroj: UFC
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.10.2026 07:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

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