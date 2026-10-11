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11 373: 11 372. Klement porazil Černého o hlas, boj o Senát na Žďársku může mít dohru

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Bylo to drama až do samotného konce. Téměř hodinu dělily Josefa Klementa a Radka Černého pouhé dva hlasy, jejich pořadí se během sčítání opakovaně měnilo. Nakonec obhajující senátor uhájil postup do druhého kola o jediný hlas. A tento těsný výsledek možná ještě bude mít dohru.
11 373: 11 372. Klement porazil Černého o hlas, boj o Senát na Žďársku může mít dohru

11 373: 11 372. Klement porazil Černého o hlas, boj o Senát na Žďársku může mít dohru

Zdroj: Nicolas Rosier
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.10.2026 08:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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