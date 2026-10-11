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Vstávám už ve čtyři, popeláři jezdí v sedm. Tvrdil muž, který si ustlal v kontejneru

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Dennívýzva
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Modrý kontejner v sobě ukrýval víc než jen vyhozený papír. Mezi odpadky si ustlal muž, který velmi znaveným hlasem vysvětloval strážníkům, že mu byla zima a charita měla plno. Zřejmě si neuvědomil, jak moc riskuje. Lis v popelářském autě už totiž usmrtil několik bezdomovců.
Vstávám už ve čtyři, popeláři jezdí v sedm. Tvrdil muž, který si ustlal v kontejneru

Vstávám už ve čtyři, popeláři jezdí v sedm. Tvrdil muž, který si ustlal v kontejneru

Zdroj: Městská policie Plzeň
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 11.10.2026 06:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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